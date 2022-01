PREVENZIONE E LOTTA AL TUMORE AL SENO. IN MEMORIA DI VITA BUONGIORNO

La FP CGIL Brindisi Promuove una campagna di prevenzione e lotta al tumore al seno in memoria della coordinatrice Vita Buongiorno, RSU FP CGIL Brindisi.

L’evento, in diretta web sulla pagina Facebook della FP CGIL Brindisi si svolgerà il 30 gennaio alle 18: 30.

Interverranno:

• CHIARA CLEOPAZZO, Responsabile delle politiche di genere

• PIERLUCA MAGLIO, Ematologo e figlio della compianta Vita Buongiorno

• MAURIZIO PORTALURI, Direttore dipartimento Oncoematologico, Radioterapico e radiodiagnostico

• MARZIA DI GIULIO, Responsabile fondazione Di Giulio, fisioterapista oncologico

• ANTONIO MACCHIA, Segretario CGIL Brindisi

• MIRELLA TONDO, Presidente associazione ADDOS, donne operate al seno

• PALMA FEDELE, Direttore Oncologia medica, Francavilla Fontana

• CATERINA DEODICIBUS, Direttore amministrativo ASL Brindisi

• FRANCESCA BELLÈ, Segretaria giovani democratici provincia di Brindisi

L’evento social sarà visibile in diretta anche sulle pagine social CGIL Brindisi e dei giovani democratici della provincia di Brindisi.