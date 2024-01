Prevenzione oncologica – giovedì la presentazione del progetto “preVIENI”

La UILA Puglia, Sindacato di categoria della UIL che rappresenta i lavoratori del settore agroalimentare, per il secondo anno consecutivo è impegnata, insieme a Fondazione ANT Franco Pannuti, a diffondere la cultura della prevenzione, sottoponendo le lavoratrici e i lavoratori del comparto a screening di prevenzione oncologica attraverso il progetto preVIENI.

L’incidenza dei tumori in Italia è un argomento di grande importanza, che tocca da vicino la salute e la vita di molti cittadini italiani. Secondo le statistiche, infatti, il tumore è la seconda causa di morte nel nostro paese, superata solo dalle malattie cardiovascolari.

Il progetto verrà presentato in conferenza stampa che si terrà giovedì 25 gennaio p.v. alle ore 11:30, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. Interverranno: Pietro Buongiorno Segretario Generale UILA Puglia, l’Assessore Regionale alle Politiche Agricole, Donato Pentassuglia, la Coordinatrice nazionale attività̀ sanitarie e sociosanitarie Fondazione ANT, Silvia Leoni, il Dirigente Servizio promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Puglia, Nehludoff Albano, il Segretario Generale UILA Nazionale, Stefano Mantegazza, il Segretario Generale UIL Puglia, Gianni Ricci

In questo primo trimestre del 2024, un ambulatorio mobile di ANT con una equipe di medici farà tappa in 8 città pugliesi e nelle aziende del comparto alimentare per sensibilizzare le lavoratrici e i lavoratori sul tema della prevenzione delle patologie oncologiche.

Il progetto è stato patrocinato dalla Presidenza della Regione Puglia e dai Comuni di Aradeo, Bari, Corsano, Francavilla Fontana, Gioia del Colle, Mesagne e Palagiano.