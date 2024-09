Preziosa opportunità per gli studenti dell’Alberghiero di Brindisi

Preziosa opportunità per studentesse e studenti dell’Istituto Alberghiero di Brindisi quella rappresentata dalla progettualità FSE PON – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRAVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO ALL’ ESTERO.(Azioni 10.2.2 A, 10.6.6 B – Avviso pubblico 25532 del 23 feb. 2024).

Da Malta, suggestiva destinazione dello stage di formazione professionale e multiculturale nel settore turistico- alberghiero – Azione 10.6.6B “ FULL IMMERSION PCTO COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI ON THE JOB” – giungono dai giovanissimi protagonisti di progetto fotogrammi di percorsi esperienziali tanto nei presidi aziendali di interesse vocazionale ( prestigiose strutture alberghiere e turistico-ricettive) quanto tra le bellezze paesaggistiche e artistiche dell’isola il cui nome potrebbe, a ragione, derivare dal fenicio Maleth, col significato di “paradiso”.

“Stiamo vivendo un’esperienza immersiva di vita, studio e lavoro memorabile per lo sviluppo di conoscenze e competenze linguistiche e professionali in una realtà di grande fascino culturale “ è la voce social dei 15 studenti e docenti coach proff. L.Colucci e P.Stoppa.

Nel percorso PCTO a Malta della durata di n. 14 giorni per n.60 ore di qualificazione certificata, viene restituito anche il senso dell’attività preparatoria ed integrata del modulo di formazione linguistica titolato English as Travel Experience ( Azione 10.2.2A) .

Ed è nella direttrice del viaggio come esperienza culturale e vocazionale di grande attrattività e significatività l’impegno del Dirigente Scolastico Cosimo Marcello Castellano e collegiale della comunità scolastica alla progettualità PCTO di alta qualificazione di profilo professionale. Su uno scenario occupazionale competitivo e a dimensione transnazionale, l’occasione PON – afferma il Dirigente Scolastico- si configura come “occasione di costruttivo orientamento e supporto al disegno di vita , lavoro e carriera dei nostri studenti”.

A breve, in partenza on board su nave crociera e stage aziendale sull’isola di Corfù altri 30 studenti delle articolazioni di Accoglienza Turistica , Enogastronomia, Sala e Vendita per la realizzazione di progetto PCTO FSE PON “ Eurochance for a Eurojob”.