Prezzario Puglia 2025: equilibrio contrattuale e risultati concreti grazie al lavoro congiunto di ANCE e delle sue territoriali

Angelo Contessa (Presidente ANCE Brindisi): «Strumento essenziale per progettare e realizzare opere pubbliche sostenibili. Il lavoro di squadra ha dato risultati, ma c’è ancora da migliorare.»

Il nuovo prezzario della Regione Puglia, pubblicato oggi (24 luglio 2025), rappresenta un aggiornamento di grande rilevanza per il comparto delle costruzioni. Per la prima volta, viene recepito in maniera puntuale l’incremento dei costi legato anche all’adeguamento salariale previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale dell’edilizia, firmato il 21 febbraio 2025.

«Si tratta di uno strumento indispensabile – dichiara il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa – per garantire coerenza tra progettazione, esecuzione e sostenibilità economica degli appalti. In un momento in cui al nostro settore si chiede di accelerare, semplificare e portare risultati, poter contare su un prezzario aggiornato significa lavorare con numeri reali, senza squilibri o forzature progettuali.»

Il nuovo Codice dei Contratti, all’art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce chiaramente l’obbligo di utilizzare il prezzario vigente alla data di presentazione del progetto esecutivo. «Non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di un obbligo vincolante – sottolinea Contessa – che coinvolge tutte le stazioni appaltanti, pubbliche. È un passaggio decisivo per centrare l’obiettivo di un’opera pubblica efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista contrattuale.»

Un risultato importante, frutto del lavoro sinergico tra ANCE nazionale – guidata dalla Presidente Federica Brancaccio – e l’intero sistema associativo. «Grazie al lavoro congiunto tra ANCE e le sue territoriali – prosegue Contessa – è stato possibile costruire un prezzario che tiene conto delle reali condizioni operative. ANCE Brindisi ha dato il proprio contributo partecipando attivamente ai tavoli tecnici regionali, segnalando le criticità più urgenti e sostenendo la necessità di un allineamento coerente dei costi.»

Anche le istituzioni nazionali hanno ribadito il valore vincolante del prezzario aggiornato: l’ANAC, con la Delibera n. 335/2023, e il MIT, con il parere n. 1765/2023, hanno sottolineato che l’uso dei prezzi aggiornati è l’unico modo per garantire equilibrio contrattuale, efficacia e legalità nell’azione amministrativa.

«Per questo – aggiunge il Presidente di ANCE Brindisi – è fondamentale che tutte le stazioni appaltanti verifichino che i progettisti, interni o esterni, utilizzino i nuovi prezzi, aggiornando computi e quadri economici, anche nei casi di appalto integrato o aggiudicazioni precedenti.»

Infine, uno sguardo al futuro: «l’aggiornamento del prezzario della regione Puglia rappresenta un passo avanti concreto, ma il lavoro non è finito. Esistono ancora margini di miglioramento. Per questo invitiamo tutti gli operatori – progettisti, imprese, direttori dei lavori, tecnici delle stazioni appaltanti – a segnalare ad ANCE Brindisi eventuali criticità o voci da aggiornare. Ogni segnalazione sarà analizzata e proposta per i futuri aggiornamenti, affinché il prezzario diventi sempre più uno strumento tecnico evoluto, utile e aderente alla realtà del mercato.»