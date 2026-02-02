PRI Brindisi: Solidarietà alle Forze dell’Ordine e ferma condanna delle violenze di Torino

La Sezione di Brindisi del Partito Repubblicano Italiano, esprime la più ferma e totale condanna per i gravi fatti accaduti a Torino, dove alcuni agenti delle Forze dell’Ordine sono stati violentemente aggrediti durante lo svolgimento del loro servizio.

Si tratta di episodi inaccettabili che colpiscono non solo uomini e donne in divisa, ma l’intero Stato di diritto. Aggredire chi è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi significa minare alle fondamenta la convivenza civile e i principi democratici su cui si fonda la Repubblica.

Il PRI, da sempre forza laica, repubblicana e riformista, ribadisce che la legalità non è negoziabile e che non può esistere alcuna giustificazione politica, sociale o ideologica alla violenza contro lo Stato e le sue istituzioni. Il dissenso è legittimo solo se espresso nel rispetto delle regole democratiche; quando degenera in violenza, perde ogni credibilità e si trasforma in un attacco alla libertà di tutti.

Riteniamo grave il clima di ambiguità che, troppo spesso, circonda questi episodi, alimentato da una narrazione che tende a minimizzare o a giustificare comportamenti criminali. Le Forze dell’Ordine non possono essere lasciate sole, né sul piano operativo né su quello politico e morale.

Nel ribadire la, piena solidarietà istituzionale agli agenti aggrediti, auspichiamo pene certe e tempestive per chi si rende responsabile di violenze contro le Forze dell’Ordine ed un chiaro e trasversale impegno politico a difesa della legalità e dell’autorità dello Stato.

Senza sicurezza non c’è libertà. Senza rispetto delle istituzioni non c’è democrazia.

Partito Repubblicano Italiano

Sezione di Brindisi