PRI – “Mare democratico” una opportunità da non perdere

L’emanazione da parte della Regione Puglia di avvisi rivolti ai Comuni per attrezzare e rendere pienamente fruibili le spiagge libere è una opportunità da cogliere al volo.

Il nostro Gruppo Consiliare solleciterà l’Amministrazione Comunale a partecipare ai bandi per consentire ai tanti brindisini che non possono permettersi l’affitto di cabine od ombrelloni presso i lidi privati di poter comunque godere a pieno del nostro mare.

Del resto Brindisi dispone di spiagge libere che un tempo costituivano punto di ritrovo estivo per tanti cittadini e ancora oggi continuano ad essere frequentatissime sia pure in condizioni di degrado.

Pensiamo all’ex Lido Poste, all’ex Lido Giancola o all’ex Lido Arena.

Tutte aree che se convenientemente attrezzate potrebbero andare incontro alle esigenze dei brindisini meno abbienti o dei turisti.

Del resto gli avvisi finanziano interventi mirati a migliorare la fruizione delle spiagge libere mediante l’installazione o l’adeguamento di servizi essenziali (quali percorsi e passerelle, dotazioni igienico‑sanitarie, punti d’ombra, aree attrezzate, sistemi di sicurezza e salvataggio) o a rendere accessibili i luoghi di balneazione a persone con disabilità, famiglie, anziani e utenti vulnerabili, nel rispetto dei principi di inclusione e parità di trattamento.

Insomma un insieme di interventi che possono contribuire a rendere il demanio costiero sempre più accessibile, curato e inclusivo, rafforzando il ruolo pubblico delle spiagge come spazi aperti a tutti.

La Segreteria Cittadina ed il Gruppo Consiliare