PRI .- Ridare vita all’ex Camping di Matedormini si può!

Non sfuggirà agli occhi degli osservatori più attenti che il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi più volte nel corso degli ultimi mandati consiliari si è fatto portavoce di idee che permettessero il “revamping” del compendio ex Camping Brin sito nel Comune di Brindisi alla via Materdomini.

Si veda l’emendamento presentato in Consiglio Comunale nel dicembre 2020 al Programma Triennale 2020/2022 dei Lavori Pubblici e bocciato dall’Amministrazione, all’epoca, guidata dal Sindaco Rossi. Ancora, la proposta di valorizzazione dell’area inserita all’interno del programma elettorale che portò alla vittoria della coalizione, stavolta, guidata dal Sindaco Marchionna. E, in continuità, il tentativo (caduto a vuoto per la presenza di vincoli urbanistici in quel momento non superabili) prima di candidare l’area ad un bando del Ministero del Turismo che consentiva la realizzazione di aree sosta camper in strutture distanti non più di 15 km da un sito patrimonio dell’Unesco quale è la nostra Via Appia e la richiesta, poi, di inserire tale idea in un parco progetti da realizzare con i fondi rivenienti dall’istituto delle compensazioni ambientali e territoriali a fronte dell’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Se, quindi, il compendio giace in completo stato di abbandono dal 1993 parimenti non si può dire che nel corso delle ultime due consiliature siano mancate proposte e idee per consentire alla cittadinanza di riappropriarsi di quello spazio a finalità turistiche, sportive e ludiche. Perlomeno da parte del Partito Repubblicano di Brindisi e della maggioranza che oggi governa la città.

Ben vengano nuove mozioni e attività di sensibilizzazione sul tema, ma bisogna affrontare la questione con studio e proposte concrete ed immediatamente realizzabili che non limitino la discussione a qualche comunicato stampa e post sui social ma rendano realmente fruibile il bene.

Proprio per questo chiediamo all’Amministrazione, oggi, di valutare attentamente e con rapidità la candidatura del Comune di Brindisi all’”Avviso per l’acquisizione di proposte progettuali per la mobilità sostenibile a finalità turistica” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 5 maggio 2026. Proporremo, per mezzo del nostro gruppo consiliare, la riunione di un tavolo intersettoriale che coinvolga gli Assessorati ai Lavori Pubblici, Turismo e Programmazione Economica e Sviluppo atteso che tra gli interventi finanziabili dal suddetto avviso vi sono aree di sosta attrezzate, parcheggi di scambio green, velostazioni e stazioni di ricarica e-bike.

Prevedendo, infine, la possibilità successivamente di coinvolgere privati selezionati con il ricorso alla finanza di progetto così da recuperare e valorizzare in maniera definitiva l’area e dotarla di tutti gli altri servizi (un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, un’area ludica riservata ai bambini, un’area dedicata agli sport) che potrebbero renderla un punto di attrazione della nostra città e della nostra costa in particolare.

Brindisi, 11/05/2026

Segreteria Cittadina e Gruppo Consiliare PRI Brindisi