PRI: VALORIZZIAMO GLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

La Segreteria Cittadina ed il Gruppo Consiliare del Partito Repubblicano esprimono soddisfazione per l’esito positivo dell’incontro tra l’Assessore allo Sport Lidia PENTA ed il Presidente Regionale della FIGC Vito TISCI. La riunione, finalizzata ad ottenere l’omologazione del campo di calcio di Viale Gran Bretagna, al quartiere Bozzano, per gli allenamenti delle squadre di categoria, è stata resa possibile grazie all’interessamento del Responsabile dell’impiantistica sportiva del PRI Alessio LAZZOI, impegnato in un’opera di valorizzazione delle strutture sportive esistenti in città e di recupero di quelle in disuso. Tanto a dimostrazione di come da una collaborazione tra gli esponenti dell’Esecutivo ed i responsabili di settore dei Partiti possano derivare risultati positivi per la città. Un ringraziamento va all’Assessore PENTA che fin dal suo insediamento ha dimostrato di voler operare con dedizione assoluta e grande attenzione ai suggerimenti che giungono dal mondo dello sport.