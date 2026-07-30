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PRIMA International, patrimonio vivo: il 30 luglio al MAAC l’incontro dedicato ai residenti internazionali di Ceglie Messapica

Il 30 luglio, dalle 18 alle 20, il Museo MAAC di Ceglie Messapica ospita PRIMA International, l’appuntamento in lingua inglese pensato per la comunità di residenti internazionali che vive, lavora e cura la terra a Ceglie Messapica e nei territori limitrofi.

L’iniziativa nasce da un tema affrontato nella prima edizione del forum PRIMA, lo scorso 8 luglio: il patrimonio vivo, filo conduttore scelto per l’edizione 2026 del Ceglie Food Festival. Da questo tema nasce una domanda necessaria: chi se ne prenderà cura? Il territorio offre già un primo elemento di risposta: i residenti nativi diminuiscono, senza scomparire, mentre cresce il numero di residenti internazionali che acquistano terreni, trulli, ville e masserie, e scelgono di vivere stabilmente a Ceglie Messapica e nelle campagne circostanti. Un fenomeno che non sostituisce la comunità storica, ma le affianca nuovi compagni di terra: persone da coinvolgere, a cui trasmettere le tradizioni e le pratiche agricole locali. Da qui nasce PRIMA International, un appuntamento pensato per avvicinare questa nuova comunità al territorio che ha scelto di abitare, costruendo insieme, e non al posto della comunità storica, la cura di un patrimonio condiviso.

PRIMA International si muove lungo tre direttrici: l’appartenenza, intesa come cura di un patrimonio non ereditato ma scelto; la pratica, la cura concreta della terra oltre la dimensione estetica dell’esperienza; la rete, il passaggio da comunità isolata a tessuto condiviso, connesso a PRIMA e al Ceglie Food Festival di agosto.

All’incontro intervengono l’assessore Cosimo Bellanova per il Comune di Ceglie Messapica, Sophie Grigson, scrittrice gastronomica inglese, Felice Suma, agronomo e referente Slow Food Puglia, Elisa Pogliano per Unlock Puglia e Puglia International, e Francesco Gioia, direttore di PRIMA.

L’appuntamento anticipa alcuni contenuti che troveranno spazio nella sedicesima edizione del Ceglie Food Festival.

La serata alterna brevi interventi dei relatori a testimonianze dirette dei residenti internazionali, chiamati a raccontare cosa hanno imparato a proteggere e a praticare a Ceglie Messapica. Si chiude con un aperitivo condiviso.

INFO

PRIMA International · Patrimonio Vivo

30 luglio 2026, ore 18:00–20:00

MAAC Museum, Ceglie Messapica

Lingua dell’evento: inglese

Ingresso libero, senza prenotazione

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