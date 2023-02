PRIMA PROVA REGIONALE FEDERALE 2023 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E A SQUADRE PISTOLA E CARABINA 10 mt.

Si è conclusa oggi, presso il poligono di tiro della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Brindisi, la prima delle cinque prove del Campionato Regionale individuale e a squadre 2023.

Sotto la direzione del Presidente della Sezione Sante Calì’, si sono confrontati, nelle varie specialità e categorie, circa 200 Atleti provenienti da tutta la Puglia. Gli Atleti di casa, che conta ben 30 Atleti Agonisti nelle varie specialità e categorie, hanno conseguito ottimi risultati, portando a casa tante medaglie, tra le quali spiccano quelle di:

Davide Vito CALI’, 1° posto nella specialità di Pistola a Metri 10 categoria Giovanissimi che, al suo esordio ha primeggiato con punti 149/200;

Sabrina SALVI, 1^ classificata nella specialità di Pistola a Metri 10 categoria Donne con punti 538/600;

Anna Maria PECORARO, 1^ classificata nella specialità di Carabina a Metri 10 categoria Donne con punti 585,60/600;

e ancora i secondi classificati con:

Elisa CALI’ nella specialità di Carabina a Metri 10 categoria Allievi con punti 292,10/300; Antonio ROMA nella specialità di Carabina a Metri 10 categoria Uomini Gr. B con punti 587,10/600; Sandro BIANCO nella specialità di Carabina a Metri 10 categoria Uomini Gr. C con punti 487,20/600; Roberts DELL’ATTI nella specialità di Pistola a Metri 10 categoria Donne con punti 530/600; Sante CALI’ nella specialità di Pistola a Metri 10 categoria Master Uomini con punti 542/600.

L’organizzazione dell’evento ha riscosso il plauso di tutti i partecipanti in quanto, oltre all’impeccabile direzione, la Sezione Tiro a Segno Nazionale di Brindisi mette a disposizione degli Atleti uno degli impianti più all’avanguardia di tutto il meridione d’Italia con ben 20 linee di tiro attrezzate con impianti elettronici omologati a livello mondiale.

Il ringraziamento del Presidente Sante CALI’ va a tutto lo staff tecnico della Sezione che, oltre a seguire costantemente gli Atleti durante gli allenamenti, ha garantito la direzione della manifestazione in maniera altamente professionale.

Già dal prossimo week end la Sezione sarà impegnata ad ospitare la seconda delle cinque gare regionali del Campionato Individuale e a Squadre.