Prima riunione del gruppo regionale FdI, Pagliaro indicato capogruppo: “Saremo tutti protagonisti, con un governo ombra per migliorare azione governativa”

Al termine della prima riunione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia è stato indicato all’unanimità capogruppo Paolo Pagliaro, anche in virtù del consenso ottenuto (oltre 30mila preferenze), criterio che la maggioranza dei consiglieri ritiene che debba essere utilizzato per tutte le altre posizioni istituzionali che spettano al partito.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia riposta consegnandomi questa grande responsabilità, che ho subito avvertito all’indomani delle elezioni quando sono stato travolto e travolto da un enorme consenso. – ha dichiarato Pagliaro – L’idea è quella di costruire un vero gruppo, dove ciascuno conta e dove uno vale uno e le differenze diventano una ricchezza per tutti. È evidente che un gruppo così numeroso ha bisogno di strutturarsi per poter lavorare bene e tutti. Per questo abbiamo già ipotizzato di dar vita a un vero e proprio governo ombra, in cui ogni consigliere, in base alle proprie competenze, si assumerà le responsabilità politiche di una materia diventando, anche all’esterno, un punto di riferimento. In questo modo saremo tutti protagonisti uniti da un progetto comune, che è quello di Fratelli d’Italia e della sua leader Giorgia Meloni, convinti come siamo che solo un gruppo unito, organizzato e leale può essere all’altezza della sfida che ci attende nei prossimi cinque anni”. “La nostra – ha proseguito – sarà un’opposizione non preconcetta, che non si limita a dire di no ma che studia, propone, incalza e punta a migliorare le scelte di chi governa, per fare questo tocca prima a noi essere credibili, preparati e presenti sui temi, così come sui territori. Ho la presunzione di credere che siamo un gruppo forte, composto di grandi personalità e professionalità, certo con competenze e sensibilità diverse che messe in sinergia diventano un enorme valore dal punto di vista politico e istituzionale.

Auguro a tutto il gruppo un buon lavoro e invito tutti i colleghi a metterci testa, cuore e coraggio!”/