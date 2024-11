Prima vittoria e la fine di un incubo…

Una prova di forza per gli uomini di Ragno, che partita dopo partita stanno crescendo sempre di più, attraverso prestazioni convincenti. Partita non ricca di occasioni, con gli animi delle due squadre che si sono surriscaldati in diverse occasioni, ma il Brindisi è stato bravo a non innervosirsi e a sfruttare le occasioni che gli sono capitate. Il primo goal arriva da un fallo laterale, con la palla che si impenna e Marcheggiani è bravissimo a coordinarsi e a calciare in porta, depositando la sfera all’angolino. Nel secondo tempo la partita si fa più sporca, con il Brindisi che dal 55’ passa alla difesa a 6, con l’ingresso di Tangorre al posto di Ricci. Tanti calci piazzati guadagnati dal Fasano e un ‘occasionissima con Vasil che dopo aver saltato Milan, non riesce a depositare in rete. Alla fine il Brindisi, dopo tanta fase difensiva, trova il raddoppio sugli sviluppi di un corner, con Vazquez che sovrasta tutti e batte Iurino. Il Brindisi ottiene la prima vittoria stagionale e si porta a -4, ma soprattutto a far sorridere i biancoazzurri é la prova solida e di squadra che è arrivata quest’oggi davanti ai provi tifosi e che può dar morale in vista delle prossime partite.