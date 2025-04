“Primavera al Parco di Agnano”

Un viaggio tra natura, mito e archeologia nel cuore della Murgia ostunese

In occasione delle prime giornate di primavera, l’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, in collaborazione con il collettivo “Ostuni Museo Diffuso”, presenta “Primavera al Parco di Agnano”, un ciclo di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

Fino al 4 maggio, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di appuntamenti pensati per riscoprire le bellezze del Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria d’Agnano e del Museo Diocesano di Ostuni, attraverso esperienze immersive che uniscono storia, archeologia, natura e tradizioni locali.

25 aprile – Profumi e colori della natura.

Un percorso nel Parco Archeologico di Agnano dedicato alla conoscenza della macchia mediterranea e degli antichi usi delle piante spontanee. Si partirà alle ore 10.00 e, al termine della visita, i partecipanti prenderanno parte a un laboratorio pratico con le essenze del Parco, per un’esperienza sensoriale e creativa.

26 aprile – Alla scoperta della “Mamma di Ostuni”.

Visite guidate al Museo Diocesano di Ostuni, con tre turni a partire dalle ore 16.00. Un’occasione unica per approfondire la storia della celebre “Mamma di Ostuni”, straordinaria testimonianza archeologica di rilevanza internazionale.

4 maggio – I Messapi ad Agnano.

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle persistenze archeologiche del popolo dei Messapi e dei culti legati a Demetra e Persefone presenti nel Parco Archeologico di Agnano. Il percorso inizierà alle ore 10.00 e si concluderà con attività ludiche ispirate agli antichi giochi dei messapi, coinvolgendo grandi e piccoli in un momento di condivisione e divertimento.

Tutti gli itinerari si concluderanno con la visita alla suggestiva Grotta della Maternità, luogo simbolico che custodisce una delle più antiche tracce di spiritualità e presenza umana del territorio.

Informazioni utili

Le attività sono rivolte a un pubblico di tutte le età, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, scarpe da trekking e di portare con sé acqua e cappellino.

Tutti gli appuntamenti saranno guidati da operatori qualificati: guide turistiche e naturalistiche abilitate, regolarmente iscritte negli elenchi nazionali.

La partecipazione è gratuita, è richiesto solo il pagamento del biglietto d’ingresso al Parco Archeologico e al Museo Diocesano.

Prenotazione consigliata ai numeri: 347 5247152 – 347 0042961

“Primavera al Parco di Agnano” è un’occasione imperdibile per vivere la bellezza del territorio ostunese tra cultura, natura e tradizione.