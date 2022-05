Primavera Meridionale aderisce a Brindisi al Centro

Al cospetto della “non felicissima” attività amministrativa dell’attuale maggioranza di sinistra (PD e BBC più

altre liste civiche) che ha portato Brindisi ad un periodo trai peggiori che la sua storia ricordi, abbiamo

ritenuto doveroso un nostro impegno diretto nelle prossime vicende amministrative della città.

La vita economica e lo sviluppo della Città sono ormai paralizzati da inspiegabili scelte ideologiche e vetero

ambientaliste completamente scollegate dai reali bisogni dei cittadini, Brindisi è relegata in tutte le

classifiche sulla qualità della vita.

La nostra storia, fatta di professionalità, pragmatismo, coerenza, concretezza e rispetto nei confronti dei

nostri concittadini, è il nostro biglietto da visita. La nostra formazione culturale e la nostra visione di società

si collocano in un’ideale visione politica conservatrice nei valori ma riformista negli strumenti da utilizzare

per affrontare le varie criticità che stanno soffocando la nostra bellissima Città.

Il nostro tessuto produttivo è a pezzi, devastato da una crisi economica senza precedenti figlia soprattutto

di un processo di decarbonizzazione subito e non gestito. La disoccupazione giovanile e femminile è ormai

fuori controllo.

Riteniamo che l’attuale centro destra, così come è in Città, sconti un pesante condizionamento dovuto a

formule anacronistiche e attendismi strumentali, lontano da una reale unità di intenti tesa alla salvaguardia

dell’interesse collettivo. Condizioni queste che hanno già portato alla sconfitta nelle precedenti elezioni del

2018.

Riconosciamo a Fratelli d’Italia la coerenza nell’azione politica locale e nazionale, e ci sentiamo vicini alla

sfera dei valori che da sempre caratterizza la sua azione.

Un’azione politica che riconosciamo nell’attività di opposizione costante, puntuale ed argomentata in

Consiglio Comunale a Brindisi, ed in tempi più recenti, in Consiglio Provinciale attraverso il suo capogruppo

dott. Massimiliano Oggiano e dagli altri rappresentanti istituzionali presenti in regione, come il consigliere

Caroli, e l’on. Gemmato al Parlamento.

Avendo preso atto che Fratelli d’Italia insieme ad alcuni partiti e movimenti civici (PRI, BRINDISI A COLORI,

BRINDISI POPOLARE, AUTONOMI E PARTITE IVA, FORZA BRINDISI, CASA DEI LIBERALI, MOVIMENTO

REGIONE SALENTO) ha formato una coalizione alternativa all’attuale amministrazione, aperta anche alle

altre forze politiche alternative all’attuale giunta, riteniamo che l’unità del centro Destra possa essere un

valore aggiunto, solo se si viaggia tutti nella stessa direzione, scevri da tatticismi ed attendismi esasperati.

Diamo quindi la nostra disponibilità a partecipare al detto progetto attraverso il nostro movimento