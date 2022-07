Primavera Meridionale apre a Brindisi

Sabato 9 Luglio, alle ore 17.30, presso la Masseria Cillarese a Brindisi, verrà presentato il coordinamento Provinciale dell’associazione metapolitica “Primavera Meridionale”. All’incontro, promosso dal Coordinatore regionale Puglia Damiano Cosimo Carlucci, prenderanno parte oltre a dirigenti e militanti locali, il Segretario generale all’organizzazione Massimo Antonio Bimonte ed il fondatore e Presidente nazionale di Primavera Meridionale Sabino Morano. “Primavera Meridionale nasce per tentare di fare quello che l’area politico-culturale del centrodestra, a cui ci sentiamo di appartenere, non ha mai fatto: dare vita a quella che abbiamo voluto definire “un’aggregazione intellettuale organizzata”- commenta Morano– Vogliamo far nascere una struttura che sia capace di sviluppare profonde riflessioni su un presente incerto e sempre più privo di direttrici politiche piuttosto che di riferimenti morali, che sia capace di interloquire con le categorie, con le posizioni non rappresentate, che di queste ultime sappia rielaborare le istanze più genuine per trasformarle in proposte da imporre al dibattito pubblico Nazionale”. Conclude Bimonte: “Ringrazio il Coordinatore regionale Carlucci per l’organizzazione e l’ospitalità, essendo tra l’altro anche lui brindisino. In questa meravigliosa città cercheremo di contribuire a dar voce a quell’anima conservatrice che molte volte, anche essendo maggioranza nella comunità, non trova lo spazio necessario. Aiutateci nella costruzione di questo nuovo grande edificio di Libertà, partecipate alla nascita di Primavera Meridionale!”.