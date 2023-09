“PRIME MINISTER” – PRESENTATA LA SCUOLA DI POLITICA PER GIOVANI DONNE A BRINDISI

Si è svolta sabato 23 settembre alle ore 11, presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna la presentazione al pubblico della scuola di politica per giovani donne “Prime Minister” che prenderà il via a Brindisi a partire dal mese di ottobre 2023 e si concluderà con la graduation ceremony a giugno 2024. Il tema di questa edizione è “Pace Contemporanea”.

Hanno preso parte all’incontro: Giuseppe Marchionna, Sindaco del Comune di Brindisi; Evi Galiano, Polo Biblio Museale, Regione Puglia; Claudia Morini, Università del Salento. Il Progetto è stato presentato da: Emma Taveri, Coordinatrice Prime Minister Brindisi; Angela Laurenza, Fondatrice Prime Minister.

“Questa scuola di politica per ragazze è nata mentre ascoltavamo di fatti molto gravi che hanno visto coinvolte ragazze e donne in contesti difficili del nostro paese – dichiara Emma Taveri, già assessore e coordinatrice del progetto per Brindisi – Offrirà la possibilità a trentacinque partecipanti di mettersi in gioco per il futuro. Incontreranno donne e cittadini coraggiosi da tutta Italia, ascolteranno storie di riscatto ed esempi concreti di impegno per il bene comune. Crediamo che il cambiamento dipenda da ciascuno di noi e che sia nostro dovere mostrare alle nuove generazioni che anche al Sud e a Brindisi si può essere ambiziosi e realizzare i propri sogni”.

“Prime Minister è nata cinque anni fa a Favara, in Sicilia, e poi è arrivata in tantissime altre città. Sono felicissima di questa nuova scuola a Brindisi, quindi di nuovo al Sud. È una scuola che porta impegno e responsabilità per la sua creazione ed è un progetto che dà tante soddisfazioni non soltanto negli incontri ma anche con le connessioni che si creano attorno”. Ad affermarlo Angela Laurenza, referente Prime Minister nazionale.

Nel suo intervento, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha dichiarato: “Sono orgoglioso che la città di Brindisi ospiti questo corso che si inserisce in un momento particolare della vita politica del nostro paese. Ringrazio tutti coloro che hanno consentito di realizzare questa importante iniziativa legata al tema della cittadinanza responsabile. Un traguardo significativo perché le nuove generazioni possano avvicinarsi alla politica ricevendo formazione e competenze”.

“Da subito disponibile ad accogliere il progetto, la Regione Puglia intende supportare i giovani nella crescita e nell’affinamento culturale con messaggio di pace, dialogo, umanità. Affinché le ragazze possano superare quel gap di genere e di possibilità che ancora troppo spesso vivono”. Questo l’intervento di Evi Galiano, referente Polo Biblio Museale della Regione Puglia (Brindisi).

Conclude gli interventi Claudia Morini, Università del Salento: “È un progetto importante e di orientamento per avvicinare le ragazze più giovani alla vita democratica della città e del paese e per arrivare ad essere portatrici di cambiamento con uno sguardo rivolto all’Europa”.

Invia il proprio contributo Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi: “L’occasione è significativamente preziosa per la comunità del nostro territorio. Tanto perché rafforza lo strumento della formazione e dunque della sensibilizzazione delle coscienze; perché destinata a giovanissime donne, quindi alle forze vive e sane del Paese; e infine perché incentrata sul tema cruciale della pace, unico rimedio possibile per la nostra umanità in bilico. Ringrazio gli organizzatori ed assicuro il sostegno dell’Ente che rappresento”.

“Trasferire attraverso metodologie formative innovative competenze chiave per l’empowerment e la partecipazione collettiva, puntando sul protagonismo delle giovani pugliesi come leva per un futuro di inclusione, sostenibilità e parità: Prime Minister incarna alla perfezione quei valori che da oltre vent’anni caratterizzano l’impegno di Programma Sviluppo. Era inevitabile che in Puglia le nostre strade finissero per intrecciarsi”. A conclusione, le parole di supporto di Silvio Busico, Direttore Generale Programma Sviluppo.

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica e gratuita, dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni alle quali offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le scuole di Prime Minister sono “laboratori di empowerment” durante i quali le studentesse partecipano a un’esperienza di gruppo, incontrano e si confrontano con testimonial appartenenti a diversi ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale del Paese e del loro territorio, acquisiscono conoscenze e competenze trasversali e formano legami con la comunità in cui vivono. L’obiettivo di Prime Minister è quello di formare le giovani donne di oggi per diventare leader di domani, interpretando e guidando la società attraverso la politica e l’attivazione civica.

La città di Brindisi accoglie la Prime Minister come una tappa significativa del percorso intrapreso negli ultimi anni in termini di riposizionamento del brand territoriale, lasciandosi alle spalle un passato difficile e puntando con forza su un’immagine nuova, giovane, dinamica e innovativa, anche con eventi legati alla creatività e alla rigenerazione urbana a tema culturale e creativo.

L’iniziativa è pensata con l’intento di trasmettere alle nuove generazioni di donne che vivono in città la possibilità di essere protagoniste del proprio futuro lavorando in sinergia e contribuendo a valorizzare la vocazione di Brindisi come luogo simbolo di accoglienza e di pace.

L’iniziativa è promossa da Prime Minister (Associazione nazionale e Gruppo locale) con il patrocinio morale del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, dei Poli Biblio-Museali della Regione Puglia (Brindisi), dell’Università del Salento, di CNA Brindisi, di Confindustria Brindisi e della Confcommercio Brindisi, Euroapi, con il supporto del progetto Europeo Pro Women e di Programma Sviluppo.

Per accedere al form per le iscrizioni: www.primeminister.it/becoming-prime-minister/

Per maggiori info sul progetto: www.primeminister.it