PRIMI APPLAUSI PER L’HAPPYCASA

Basket. Primi applausi per la Happy Casa

La rinnovata Happy Casa Brindisi di coach Corbani svela per la prima volta il suo volto ai tifosi biancazzurri, aprendo le porte dell’allenamento pomeridiano. Presenti quasi 1000 tifosi, a conferma del grande amore che circonda la squadra di patron Marino. Parcheggi auto stracolmi con un colpo d’occhio che ricorda le gare di Coppa. Corbani ha svolto un allenamento finalizzato soprattutto sul tiro da fuori, con giochi 5 vs 5. Tanto impegno per vecchi e nuovi giocatori in canotta bianca e azzurra. Si respira tanto entusiasmo che fa davvero tanto morale, in vista del l’impegnativa stagione agonistica al via tra un mese circa.