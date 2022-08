PRIMI CARTELLI IN CITTA’ A TUTELA DELLE COLONIE FELINE

Si è concretizzata, lo scorso venerdì, grazie alla FONDAZIONE VIRO, dopo la segnalazione sulla moria di gatti dell’Associazione Micetti di Brindisi, e con l’approvazione e la collaborazione del Comune di Brindisi, l’ apposizione di cartelli stradali, recanti segnaletica di presenza gatti nelle immediate vicinanze della Colonia Felina Censita “Cimitero di BRINDISI”, con l’auspicio che tutte le colonie possano ricevere concrete azioni di tutela . Questa iniziativa nasce dall’ intenzione dei partecipanti al progetto di sensibilizzare gli automobilisti, a seguito dei numerosi e, purtroppo, continui investimenti dei gatti liberi e di colonie, che hanno causato molti decessi e invalidità permanenti. È il primo caso di apposizione di questo tipo di segnaletica in città, che ha tra i suoi fini non solo la tutela di queste vite, ma anche la cura e il miglioramento della qualità della vita dei nostri gatti, fermo restando l’ intento e l’ impegno di procedere alla sterilizzazione a tappeto per arginare le nascite di animali che vivrebbero in strada, fra mille difficoltà, nonostante l’impegno e l’ abnegazione dei volontari che operano sul territorio.