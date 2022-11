‘PRIMICERI SPA’ MATCH SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI VS CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

PALLA A DUE ALLE ORE 18:30 DOMENICA 20 NOVEMBRE AL PALAPENTASSUGLIA. BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA €14 AL NEW BASKET STORE O SU VIVATICKET.

‘Primiceri SpA’ sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro, in programma domenica 23 novembre al PalaPentassuglia alle ore 18:30.

L’importante incontro valido per la settima giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio del Corporate Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 17:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo.

La Primiceri S.p.A., leader nel campo dell’Oil&gas, è una realtà unica nel mezzogiorno d’Italia alla pari di pochissime altre aziende presente in Italia e nel mondo. Nel corso degli anni la specializzazione dell’azienda con sede a Modugno (Bari) si è sviluppata nella progettazione e costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche alloggiate in cabine elettriche in acciaio per comando e controllo di turbine a gas destinate all’estrazione del petrolio e del gas naturale in ogni parte del mondo. È in corso un forte ampliamento dell’organico, soprattutto di giovani ed intraprendenti tecnici che, nell’ambito di stipulate collaborazioni e convenzioni con le scuole specializzate post diploma, usufruiscono di stage e tirocini dedicati trascorsi già nell’azienda che, al termine della formazione, avrà ogni interesse a farli entrare in organico definitivo.

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 18:30 su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.