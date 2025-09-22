Primo anno di attività di “Preso Bene” con la Cooperativa Eridano e Auser Brindisi

Domani, Martedì 23 Settembre, celebriamo il primo anno di attività di “Preso Bene”, bene confiscato alla criminalità ed assegnato dal Comune di Brindisi all’ATS Eridano Cooperativa Sociale – Auser Brindisi ODV.

Un anno fa, in occasione dell’inaugurazione, auspicavamo che il lugo potesse divenire punto di riferimento e di aggregazione soprattutto per le persone del quartiere, in particolare se anziane. Gli inizi non sono stati semplici ma con orgoglio possiamo affermare che da quel giorno, al di là di una breve pausa estiva, non ha mai chiuso e, giorno dopo giorno, i frequentatori sono diventati sempre più numerosi e le attività cresciute in modo importante.

Festeggiamo un anno di attività augurandoci che “Preso Bene” sempre più possa essere un incubatore di welfare comunitario in grado di intercettare e rispondere ai bisogni di una comunità in cui le situazioni di isolamento ed emarginazione sociale sono sempre più frequenti.

L’appuntamento è per le 18,00 in viale Commenda n. 160 con i saluti istituzionali del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, del Sindaco Giuseppe Marchionna, del Presidente della Provincia Toni Matarrelli e dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini, Francesco Parisi presidente di Eridano e Adolfo Tundo presidente di Auser Brindisi.