PRIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “I SUONI DELLA DEVOZIONE”

Presso la Chiesa di San Benedetto, Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento della Rassegna internazionale musicale nelle chiese dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni:”I Suoni della Devozione”, giunta alla sua ventiduesima edizione. Roberto Caroppo, direttore e ideatore della Rassegna, così commenta:”A risuonar le chiese si potrebbe dire, tra piccole difficoltà e grandi meraviglie nell’ascolto del suono puro, privo di amplificazione, se non quella che l’acustica dei luoghi regala, un miracolo sonoro che si è ripetuto nella chiesa millenaria di San Benedetto, nel concerto di ieri sera degli Al vis lo Lop, nome che racchiude la misteriosa citazione di un’antica ballata provenzale. Un concerto, il primo di questa ventiduesima edizione, forse uno dei più longevi festival in Puglia, del periodo dell’Avvento, straordinario con giovanissimi esecutori napoletani capaci di praticare una vitale osmosi tra musica colta e quella popolare da cui provengono orgogliosamente. Un esperimento nel corso del tempo che si può definire riuscito, che invita alla conoscenza dei luoghi del grande patrimonio architettonico della città attraverso la luminosa descrizione del prof. Giuseppe Marella, Società di Storia Patria per la Puglia Sezione di Brindisi, parte integrante del progetto dei Suoni della Devozione e il caldo ed entusiasta saluto del rettore della Chiesa di San Benedetto, don Luca Tondo. Ventidue anni vissuti intensamente, aprendo il grande patrimonio delle splendide chiese di Brindisi ad esperienze musicali di di gran parte del mondo.” Molto interessante l’excursus storico sulla Chiesa di San Benedetto, la più antica di Brindisi e, sicuramente, tra le più suggestive. “Al vis lo Lop”, Alessandro De Carolis- flauti; Lorenza Maio- flauto dolce, violino; Carmine Scialla- chitarra battente e Antonino Anastasia- percussioni, un quartetto che ha regalato un augurio natalizio alternativo, un percorso in bilico tra il repertorio colto e la tradizione orale di rara bellezza. Il prossimo appuntamento sarà il 20 dicembre presso la Chiesa di Santa Lucia. Anna Consales