PRIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “I SUONI DELLA DEVOZIONE”

Presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento della Rassegna internazionale musicale nelle chiese dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni:”I Suoni della Devozione”. La Rassegna, giunta alla ventunesima edizione, riprende dopo lo stop dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia. È intervenuto il prof. Antonio Caputo che ha coinvolto tutti i presenti con un interessante excursus storico sulla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Emanuele Nico Berardi ha proposto un “concerto originale con un ensemble acustico e per certi versi cameristico, che mescola i timbri popolari di strumenti come la zampogna e la ciaramella con fisarmonica, oboe, tamburelli, tastiere mentre nelle splendide composizioni e rielaborazioni si fondono echi di numerose culture del mondo.” Il concerto con Ensemble strumentale: il soffio dell’otre, Voce: Antonio Amato, Nico Berardi: zampogna e strumenti etnici, Roberto Gemma: fisarmonica, Valerio Rizzello: oboe e tastiere, ha entusiasmato i presenti che hanno applaudito calorosamente. Al termine è intervenuto don Antonio De Marco che ha ringraziato per il bellissimo evento, focalizzando come le chiese non debbano essere considerate soltanto luoghi di preghiera, ma, piuttosto, ottime location che possono ospitare eventi interessanti e coinvolgenti. Anna Consales