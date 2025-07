Primo appuntamento della Rassegna “Tracce di Inchiostro- Giallo e Nero di Puglia”

Presso il chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie di Brindisi si è tenuto il primo appuntamento della Rassegna Letteraria “Tracce di Inchiostro- Giallo e Nero di Puglia”, un’opportunità unica per gli amanti della lettura thriller, noir e mistery, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, con il sostegno del Comune di Brindisi. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale “Giallo e Nero di Puglia”, contenitore partecipato che fa del genere giallo una lente sul mondo. Sono state tre le autrici che hanno presentato i loro libri durante la prima serata “Inquietudini private e atmosfere sospese”: Giorgia Lepore, Paola Darò e Francesca Mautino. Ha dialogato con le autrici Regina Cesta. Giorgia Lepore ha presentato il suo libro:”Forse è così che si diventa uomini”. “Nella nuova indagine di Gerri Esposito tutto si snoda in pochi giorni, scanditi da precisi transiti astrologici che fanno da sfondo agli avvenimenti, in cui passato e presente si sovrappongono. E di nuovo, come in una sorta di ciclo karmico mai concluso, l’indagine incrocia le Strade di ragazzi, poco più che bambini, che cercano di salvarsi come possono in un mondo che non gli accoglie ed è troppo duro per loro”. Francesca Mautino ha presentato il romanzo “Tutti conoscono tutti”. “Vado nel ripostiglio, dove da qualche mese ho sistemato una scrivania per le registrazioni del podcast che non sto facendo, e per la prima volta da quando ho iniziato a indagare sulla morte di Mattia mi domando perché io finisca sempre, sempre, per complicarmi la vita così tanto”. Paola Darò, infine, ha presentato “La finestra del terzo piano”, un’imperdibile commedia gialla ambientata a Torino. “In un palazzo del centro viene rinvenuto il cadavere di un vecchio pittore. I suoi quadri raccontano una storia di bugie e inganni. La verità è che non c’è una verità. La verità è che siamo quello che sentiamo, quello che interpretiamo”. Al termine dell’incontro, si è tenuto il firma copie a cura di Mondadori Bookstore Brindisi e Giunti al Punto “Le Colonne”. Sabato 12 luglio e domenica 13 luglio, sempre presso il chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, alle 20.30, si terranno gli incontri con gli altri autori che partecipano alla Rassegna estiva di “Giallo e Nero di Puglia”. Anna Consales