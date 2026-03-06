Primo atto della sfida tra Rimini e Brindisi. in campioanto per la 30^ giornata di serie A2

PALLA A DUE DOMENICA 8 MARZO ALLE ORE 18:00 IN DIRETTA SULLA PIATTAFORMA LNP PASS. A DISTANZA DI POCHI GIORNI SI REPLICHERÀ LA SFIDA AL PALASPORT FLAMINIO PER LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE A2.

Big match e scontro di alta classifica nella trentesima giornata del campionato di Serie A2, in programma al PalaFlaminio di Rimini tra la Dole Basket e la Valtur Brindisi. Una prima sfida tra le due contendenti che proseguirà nel corso della settimana successiva, sempre al Flaminio di Rimini, in occasione della semifinale di Coppa Italia (dal 13 al 15 marzo).

Nel match di andata la Valtur Brindisi sfruttò il fattore PalaPentassuglia al termine di una partita equilibrata decisa nell’ultimo quarto, con i biancoazzurri capaci di piazzare l’affondo decisivo per vincere con il punteggio di 85-78. Top scorer Giovanni Vildera, autore di una prestazione da doppia-doppia con 24 punti e 11 rimbalzi, e il duo americano Copeland-Francis a quota 21 e 20 punti a tabellino. Non bastarono i cinque uomini a referto in doppia cifra per i romagnoli (Marini-Denegri-Tomassini-Simioni-Camara).

Entrambi gli allenatori sono ex della partita: coach Sandro Dell’Agnello, dieci presenze sulla panchina biancoazzurra nella stagione 2017/18 di Lega A; coach Piero Bucchi, dal 1992 al 1999 a Rimini prima come vice allenatore e poi come head coach conquistando la promozione in Serie A1 con i romagnoli nella stagione 1996/97. Ex dell’incontro Mark Ogden, lo scorso anno alla Valtur Brindisi alla media di 13 punti e 7 rimbalzi tra regular season e playoff disputati nella serie contro Rimini

Queste le parole dell’allenatore brindisino, coach Piero Bucchi: “Quella di domenica sarà una partita intensa, fisica, contro un avversario di valore che può contare su un nucleo italiano di grande peso ed esperienza ad alti livelli, anche nella massima serie. Ci attende al Flaminio un clima caldo ma corretto, sarà una bella sfida di pallacanestro tra due delle dieci squadre che puntano al vertice della classifica, che sia promozione diretta o piazzamento playoff”.

La partita sarà trasmessa domenica 8 marzo in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.