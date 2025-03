Primo evento del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi

Si è svolto il primo evento organizzato dal neo-insediato Comitato

per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi dal titolo “Liberi

Professionisti tra welfare e lavoro”.

All’evento, tenuto presso la biblioteca “Monticelli” dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, hanno

partecipato attivamente gli Avvocati del Foro di Brindisi che hanno gradito i prestigiosi interventi dei

rappresentanti istituzionali ed accademici i quali si sono confrontati analizzando le connessioni tra sistema

welfare e professioni.

La Prof.ssa Avv. Carmela Garofalo, docente presso l’Università degli Studi di Bari, ha affrontato il tema

del welfare negoziale del CCNL Studi Professionali con focus sul nuovo regolamento di assistenza della

Cassa Forense mentre l’Avv. Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento Welfare Regione Puglia, ha

evidenziato le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro previsti dalla regione Puglia che

pongono come obiettivi primari la perequazione economica e sociale e la riduzione delle diseguaglianze.

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi regionali volti alla prevenzione ed al contrasto della

violenza di genere, le misure di sostegno alle vittime, la promozione e della libertà e

dell’autodeterminazione delle donne.

Molto apprezzato l’intervento dell’Avv. Daniela Passaro, membro del CPO e Consigliere presso l’Ordine

degli Avvocati di Brindisi, che si è concentrata sulla delicata tematica della tutela riconosciuta alle

lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere fornendo, con taglio pratico,

tutte le indicazioni per ottenere il congedo indennizzato, il reddito di libertà e gli sgravi contributivi

previsti per le aziende che assumono le donne vittime di violenza.

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali della Presidente del COA di Brindisi, Avv. Daniela

Faggiano, della Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, Avv. Elisabetta Caputo, e dell’Avv.

Ernestina Sicilia, intervenuta in rappresentanza della Commissione Pari Opportunità del Comune di

Brindisi.

L’evento ed è stato moderato dalla Presidente del C.P.O., Avv. Roberta De Castro, la quale ha colto

l’occasione anche per ribadire a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Brindisi l’impegno del CPO a

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

promuovere e favorire l’attuazione dei principi di parità di trattamento, contrastando i comportamenti

discriminatori sul genere o qualsivoglia altra ragione.

Gli Avv.ti Roberta De Castro, Daniela Passaro, Michele De Carlo, Maria Cristina Cervellera, Alberta

Fusco, Donato Manelli, Emanuela De Francesco – componenti del Comitato per le Pari Opportunità

dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi – ringraziano i relatori dell’evento che hanno contribuito all’ottima

riuscita dell’evento e tutti i numerosi partecipanti.