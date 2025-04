Primo Maggio a Mesagne: sapori, solidarietà e musica in piazza

Giovedì 1° Maggio a Mesagne all’insegna dei sapori e dalla musica con una serata organizzata dall’Associazione “Ricreazione”, in collaborazione con AVIS Sezione di Mesagne, Scuola Leonardo da Vinci, Coldiretti Brindisi, altre aziende agricole mesagnesi e il Gruppo “Storico Città di Mesagne”. Sarà presente uno stand del Consorzio Agrari d’Italia che esporrà piante d’ulivo resistenti alla xylella.

Dedicato alle realtà produttive e lavorative del territorio, l’evento si svolgerà in piazza in piazza Orsini del Balzo, dove è atteso il concerto della Band CC Quartet composta dal cantante e chitarrista Cicci Bagnoli (il suo nome si collega alla Steve Rogers Band e al Gallo Team); da Tommy Graziani, figlio del grande Ivan, alla batteria, e Mecco Guidi (che vanta collaborazioni con Cesare Cremonini, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Luca Sapio), da Marco Dirani al basso, che ha collaborato con nomi come Umberto Tozzi, Loredana Bertè e con Nek nel programma televisivo The Voice of Italy. In questi mesi i CC Quartet sono in tour in vari teatri italiani per la presentazione del progetto musicale Rockopera, uno spettacolo in cui la band, oltre al proprio repertorio musicale, propone pezzi indimenticabili dei Pink Floyd e dei Dire Straits, di PFM, Toto, Beatles, Eric Clapton.

Il programma della serata: apertura stand dalle ore 19, inizio concerto alle 21. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso in piazza libero e gratuito. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mesagne.