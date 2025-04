Primo maggio a Torre Guaceto immersi nella natura

Cammino e respiro, pedali e racconto: il primo maggio a Torre Guaceto celebra la la festa dei lavoratori attraverso un’immersione nella natura, con attività che valorizzano il territorio e promuovono la sostenibilità in un programma ricco di esperienze tutte da vivere.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

– ore 9:00: E-BIKE TOUR (mezza giornata) – un’escursione in bicicletta elettrica per esplorare la riserva in modo sostenibile.

– ore 9:00: YOGA IN NATURA con aperitivo genuino – per riconnettersi con sé stessi e l’ambiente circostante.

– ore 9:30: BIODIVERSITREK (intera giornata) – un trekking alla scoperta della biodiversità locale, con pranzo al sacco.

– ore 10:00: FAMILY TREK (mezza giornata) – una passeggiata adatta a grandi e piccini per vivere la natura in famiglia.

– ore 15:00: E-BIKE TOUR (mezza giornata) – seconda opportunità per esplorare la riserva su due ruote.

– ore 15:00: FAMILY TREK (mezza giornata) – una passeggiata adatta a grandi e piccini per vivere la natura in famiglia.



Link evento Facebook: https://fb.me/e/38PboDUtr



Informazioni e Prenotazioni:

Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:

Calendario degli appuntamenti e prenotazioni https://www.cooperativathalassia.it/calendario/

Whatsapp al +39 331 927 75 79; mail: segreteria@cooperativathalassia.it

Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa



Per maggiori dettagli WhatsApp al +39 331 927 75 79.



Repertorio fotografico

Da questo link è possibile visionare e scaricare foto e video delle nostre esperienze: https://photos.app.goo.gl/owXG7yRT929r2Fhu5

