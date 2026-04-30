PRIMO MAGGIO Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori LAVORO DIGNITOSO Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale



La CGIL Brindisi a Francavilla Fontana partecipa alla

tradizionale iniziativa promossa in collaborazione

dall’Amministrazione Comunale

Abbiamo fortunatamente tante cose che tengono unito il

fronte del movimento sindacale, uniti lavoratrici e

lavoratori, i giovani, le pensionati e i pensionati.

L’unità sindacale che va sempre ricercata, praticata,

rinnovata, tenendo insieme il movimento operaio, e

l’occasione del 1 maggio festa delle lavoratrici e dei

lavoratori rimane una occasione straordinariamente

importante per consolidare l’unità sindacale di cui anche

il paese e l’Europa ha bisogno.

È l’unica strada per marginalizzare la frammentazione

sociale e di rappresentanza e rappresentatività.

Il tema che affronteranno Pierpaolo Bombardieri, Daniela

Fumarola e Maurizio Landini nella piazza di Marghera, si

svilupperà in un’articolazione su contrattazione, nuove

tutele, e nuovi diritti, per l’Italia che cambia nell’era

dell’intelligenza artificiale. Tutti argomenti complessi

che ci obbligano a rivedere le nostre posizioni,

misurandoci sempre di più con l’innovazione tecnologica

e con l’intelligenza artificiale che ha già iniziato a

rivoluzionare il mercato del lavoro e la società

introducendo dopo il COVID-19 cambiamenti epocali che

stanno modificando i rapporti interpersonali, quindi tra le

persone, tra i gruppi, modificando anche il ruolo dei corpi

intermedi.

In tutto questo il tema del lavoro dignitoso assume una

centralità della nostra azione, riscoprendo il valore già

sancito nella nostra carta costituzionale.

Abbiamo da poco festeggiato il 25 Aprile festa della

liberazione dal nazifascismo e lo abbiamo fatto a Brindisi

prima in piazza Santa Teresa con le istituzioni e il mondo

associativo del territorio, poi in piazza Sottile-De Falco

con l’ANPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani, per

ricordare insieme Vincenzo Antonio Gigante, operaio,

organizzatore, comunista e partigiano, medaglia d’oro al

valor militare, trucidato dai nazifascisti.

Abbiamo festeggiato la libertà, quella libertà citata tante

volte, richiamata in tanti articoli della Costituzione, alla

quale rimaniamo fortemente ancorati, anche in questa

fase difficile in cui utilizzando il vero dramma della

sicurezza, questo governo sta spostando lo stato di diritto

verso uno stato di polizia. Siamo al quarto decreto

sicurezza che continua ad essere utilizzato contro gli

immigrati, contro la libertà di manifestare, contestare,

partecipare.

Ma possiamo esercitare pienamente la libertà, il nostro

diritto ad essere liberi, solo se abbiamo un lavoro

dignitoso, così come recita l’articolo 36 della

Costituzione, quando affronta il tema della retribuzione

per garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Il Presidente della Repubblica più volte denunciato che i

salari di lavoratori e pensionati sono troppo bassi e sono

sempre di più le famiglie in difficoltà. La condizione è

sempre più peggiorata, poiché se pensiamo al nostro

territorio, a Brindisi, alle difficoltà del sistema

produttivo, con le crisi dell’industria dell’energia e della

chimica di base, con la filiera e l’indotto, che negli ultimi

tre anni ci ha fatto già perdere migliaia di posti di lavoro,

ai quali si rischia di aggiungere gli oltre 2500 lavoratori in

bilico nel perimetro della centrale di Cerano e nel

perimetro del petrolchimico.

A questa situazione di difficoltà territoriale, si

aggiungono gli effetti delle scelte del governo nazionale

che ha spostato molte risorse verso l’economia di guerra

non rispondendo alle richieste di restituzione del fiscal

drag, soprattutto non proteggendo i salari e le pensioni

dall’effetto caro vita legato a quanto ancora accade in

Ucraina e Medioriente.

L’aumento dell’energia e dei carburanti, sta avendo

ricadute enormi anche sui consumi della spesa alimentare

e non solo. Ed anche la precarietà del lavoro, la

frammentazione contrattuale e i cambiamenti nel

mercato del lavoro, incidono negativamente sulla qualità

del lavoro e in generale sulla dignità delle persone.

Con salari bassi e con precarietà, contratti a termine e

part-time, in realtà si è poveri anche lavorando. In Italia

5 milioni di persone sono con redditi sotto le 780 € al

mese e altri 6 milioni sono a rischio nuove povertà.

È in atto un fenomeno che sta accentuando le

disuguaglianze, gli spostamenti verso altri territori, il

declino demografico, agendo negativamente sugli

equilibri sociali, sul vivere quotidiano, sulla qualità del

tessuto urbano, intervenendo negativamente non più

sulle sole periferie urbane umane, ma adesso anche nei

centri e nei centri storici a partire dalle attività

commerciali sulle quali oltre la capacità di spesa delle

famiglie agiscono negativamente anche l’ e-commerce e

le piattaforme logistiche e commerciali internazionali.

Occorre, insieme, provare a rimettere al centro la

persona, con la sua dignità, il lavoro, la libertà, un

salario adeguato alle esigenze dei tempi.

Abbiamo da poco anche ricordato la giornata mondiale

per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (28 aprile)

evidenziando quanto lavoro occorre fare per ridurre a

zero gli infortuni in particolare quelli mortali.

In Puglia gli infortuni sono passati da circa oltre 28.000

denunciati nel 2024 a 20.210 del 2025. Nel corso del

2025 sono stati 55 al giorno nel 2024 erano circa 80.

Purtroppo, con esito mortali sono stati 58 contro i 74 del

2024.

I dati Inail a livello nazionale consegnano 1093 infortuni

mortali su scala nazionale mentre a Brindisi nel 2025 sono

stati 189 di cui cinque mortali nel 2026 già 102.

Se vi è una sicurezza su cui intervenire, è la sicurezza sul

lavoro, la sicurezza sulle strade, la sicurezza nei quartieri

e nelle periferie.

Il governo oltre i decreti sicurezza che tendono a limitare

le libertà costituzionali ha preso l’abitudine di fare il

decreto del 1 maggio che non fa nulla per lavoratrice e

lavoratori. Voler utilizzare il decreto 1 maggio per usare

ancora il job act per sconfiggere il lavoro povero, la CGIL

lo trova incredibile. La verità è che nel 2026 un reddito

lordo di 35.000 € pagherà 1500 € in più di tasse.

Le risorse previste nel decreto, 960 milioni, andranno alle

sole imprese invece che ai lavoratori, e non è detto che

gli incentivi alle imprese producano automaticamente

nuova occupazione.

Non si aumentano i salari ma si aumenta il peso fiscale,

non viene restituito il fiscal drag e non viene riconosciuto

nulla ai lavoratori e ai pensionati.

Il decreto ignora i problemi connessi al sistema sanitario

e al sistema degli appalti sui quali la Cgil è impegnata dal

15 maggio nella raccolta delle firme per sostenere le

proposte di legge di iniziativa popolare sia sulla sanità

che sugli appalti.

Per queste ragioni, manteniamo alto il nostro impegno

Confederale e di Categorie, sui luoghi di lavoro e nella

vita quotidiana delle comunità, poiché vogliamo con

forza difendere gli interessi delle lavoratrici e dei

lavoratori e con essi gli interessi del popolo.

Evviva il 1 maggio!

Programma dell’iniziativa – Primo Maggio 2026

Luogo e orario

Ore 9:30 – Piazza Guglielmo Marconi, Francavilla Fontana

Monumento al Lavoro – Deposizione della corona di alloro

A seguire iniziativa presso il Castello Imperiali

Saluti

Maurizio Bruno

Presidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana

Interventi

Massimo Di Cesare

Segretario Generale CGIL Brindisi

Alessandro Gesuè

Segretario Generale FAI CISL Taranto Brindisi

Damiano Rizzo

Segretario Provinciale UIL

Alessandra Portaluri

Consigliera Ordine degli Avvocati di Brindisi

Conclusioni

Antonello Denuzzo

Sindaco di Francavilla Fontana