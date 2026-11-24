

Il consigliere regionale della Puglia è intervenuto in qualità di relatore al convegno promosso dal senatore Andrea Crisanti con la responsabilità scientifica del dott. Fausto D’Agostino.

Roma, 24 novembre 2026 – Un confronto di alto livello scientifico e istituzionale, capace di unire teoria, pratica e sensibilizzazione civile. Così Tommaso Gioia, consigliere regionale della Puglia originario di Ceglie Messapica, commenta la conferenza dedicata al primo soccorso pediatrico svoltasi ieri al Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore Andrea Crisanti e con la responsabilità scientifica del dott. Fausto D’Agostino, medico anestesista-rianimatore e divulgatore scientifico.

L’iniziativa ha riunito autorevoli esponenti del mondo medico e scientifico, professori universitari di anestesia, rianimazione e pediatria, rappresentanti delle istituzioni e magistrati, in un confronto multidisciplinare volto ad approfondire il tema delle emergenze pediatriche sotto il profilo clinico, formativo, normativo e sociale. A portare la voce della Puglia insieme a Gioia sono stati anche Nicola D’Onghia, direttore dell’Anestesia e Rianimazione di Monopoli, e il dott. Raffaele Quarta, che hanno contribuito ai lavori su un tema cruciale per la salute pubblica.

Intervenuto nel panel dedicato agli aspetti istituzionali e normativi, Gioia ha espresso il proprio plauso per la riuscita dell’appuntamento e per la straordinaria partecipazione registrata in aula:

«Desidero ringraziare il senatore Andrea Crisanti, il dott. Fausto D’Agostino e il Centro Formazione Medica per aver dato vita a un’iniziativa di così grande valore sociale e scientifico – dichiara Tommaso Gioia –. Portare il tema delle manovre salvavita in età pediatrica all’interno delle istituzioni significa riconoscere che la prevenzione e la formazione sono strumenti imprescindibili per la tutela della vita. La presenza di così tanti professionisti, magistrati, rappresentanti del mondo accademico e cittadini dimostra che c’è una forte esigenza di diffusione di queste competenze. Il primo soccorso deve essere una materia di studio nelle scuole, per le competenze che possono avere i ragazzi delle elementari, quelli delle medie e quelli delle superiori. Deve essere un percorso continuo, virtuoso, che può essere utile a salvare vite umane».

Particolarmente apprezzata è stata la sessione pratica della giornata, durante la quale i partecipanti hanno potuto cimentarsi direttamente nelle manovre di primo soccorso su manichini didattici sotto la guida degli esperti. Un momento concreto che ha coinvolto attivamente la platea – alla quale ha preso parte anche la conduttrice Caterina Balivo –, affiancato dai momenti di divulgazione condotti dalle giornaliste Rebecca Pecori (Rai) e Ludovica Amoroso (La7) e dai riconoscimenti assegnati a figure simbolo dell’informazione e della cultura come Michele Mirabella e Monica Di Loreto.

«La condivisione dei saperi tra mondo medico, università e società civile è la strada maestra per trasformare il primo soccorso in un vero patrimonio collettivo – conclude il consigliere regionale –. Il mio impegno, così come quello di tutti i colleghi intervenuti, proseguirà affinché la cultura dell’intervento tempestivo diventi sempre più capillare sui territori».

Sulla stessa linea il responsabile scientifico dell’evento, Fausto D’Agostino, che ha ribadito l’urgenza di estendere queste competenze ben oltre l’ambito sanitario:

«Sapere cosa fare nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questa iniziativa abbiamo voluto portare il primo soccorso al centro del dibattito pubblico, coinvolgendo istituzioni, professionisti e cittadini. La formazione non deve essere una competenza riservata esclusivamente agli operatori sanitari, ma un patrimonio condiviso. Saper intervenire, soprattutto quando si tratta di un bambino, può davvero salvare una vita. La partecipazione e l’entusiasmo registrati dimostrano quanto sia importante investire nella formazione pratica e nella sensibilizzazione».