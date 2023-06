PRINCIPIO DI INCENDIO IN UN SUPERMERCATO A TORCHIAROLO

Vigilid el fuoco in azione a Torchiarolo per un principio di incendio sviluppatosi in un supermercato, in via Verdi. Le fiamme hanno interessato le casse ed un bancone. Ingenti i danni causati dal denso fumo nero che si è sprigionato dalla combustione di gomma e degli apparati elettrici.

I vigilid el fuoco hanno provveduto subito a spegnere l incendio, dopodiché hanno ventilato il locale con apposite apparecchiature (aspiratori/ventilatori).

Fortunatamente non si registrano danni alle persone e non ci sono problemi strutturali.