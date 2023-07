PRO LOCO – DOMENICA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OCCHI DI LUPO, CUORE DI CANE”

L’Associazione Pro Loco Brindisi Aps in collaborazione con Libreria Giunti al Punto – Brindisi, organizzerà la presentazione del libro “Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della Dia” di Diana Ligorio. L’evento è patrocinato dal Comune di Brindisi e si terrà nella serata di domenica 16 luglio alle ore 20:00 presso l’ex Convento Santa Chiara. La presentazione sarà moderata dall’avvocato Marina Poci, collaboratrice del settimanale il 7 magazine. Inoltre, come relatore ci sarà il vicepresidente della Commissione Antimafia, Onorevole Mauro D’Attis. L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione unica per conoscere la storia affascinante di un agente della Dia.