Pro-Palestina – confermato il corteo a Ceglie M.ca il 28 agosto

Il Comitato di Brindisi “Contro il Genocidio del Popolo Palestinese ,contro il riarmo ,per la pace” ed il Comitato di Ceglie Messapica “Contro il Genocidio del Popolo Palestinese” invitano le associazioni, i movimenti, la cittadinanza ,a partecipare al corteo che si svolgerà a Ceglie Messapica 28 Agosto 2025 a partire dalle ore 19,00 .Le associazioni promotrici hanno ricevuto l’autorizzazione per il percorso così richiesto :si parte da via Martina-angolo via Torino,via San Rocco, si finisce in Piazza Sant’Antonio.Quello che sta accadendo a Gaza ed in Cisgiordania è il genocidio di un popolo unitamente alla fine dei valori umani, delle leggi del diritto internazionale, delle istituzioni internazionale come l’ONU, niente nel mondo sarà come prima se non riusciremo a fermare la follia religiosa sionista di Israele.Abbiamo organizzato il corteo nello stesso giorno che vede la presenza in Piazza Plebiscito di Taiani e Salvini, ministri di un governo che insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno di fatto avallato quello che sta succedendo in Israele.Il Corteo griderà forte che il governo deve chiedere con forza lo stop al genocidio ,alla deportazione , di inviare immediatamente gli aiuti umanitari a Gaza, di cancellare l’accordo militare con Israele che di fatto supera l’articolo 11 della nostra Costituzione e ci fa diventare co-belligeranti.Ceglie messapica 25.08.2025Per il corteo Roberto Aprile ed Angelo Leo