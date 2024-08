Problemi a non finire – Stato di agitazione dei dipendenti AVR/Teorema proclamato dai Cobas

Il Sindacato Cobas ha dichiarato da tempo lo stato di agitazione dei lavoratori della ditta AVR-Teorema,ditta che opera a Brindisi nella raccolta dei rifiuti urbani, per le problematiche presenti nel cantiere e nella raccolta che hanno bisogno di una immediata soluzione.

Sono mesi che le nostre lamentele sono arrivate alla casa Comunale e solo negli ultimi giorni sembra che qualcosa stia cambiando ,dopo che le proteste dei cittadini sulla qualità del servizio hanno raggiunto livelli incredibili.

Si parla al Comune di togliere pezzi dell’appalto alla ditta ed affidarlo ad altre aziende, togliendo quei soldi dal canone mensile.

La nostra maggiore preoccupazione è stata infatti fin dall’inizio dell’appalto quella relativa ad una organizzazione del lavoro che non riesce a realizzare una buona raccolta giornaliera.

La situazione è addirittura peggiorata dopo che la ditta AVR ha diminuito nel corso delle ultime settimane il numero di persone impiegate sui mezzi, sperando forse di risolvere così i problemi della raccolta

. Così facendo la AVR ha sottoposto al personale presente al lavoro un carico di lavoro stressante ; nella maggioranza dei casi i lavoratori devono continuare a lavorare , con questo caldo, dopo la chiusura del turno per concludere la raccolta nel settore che gli è stato affidato. Sul problema assenteismo fortemente denunciato dalla azienda, il cui numero viene sempre associato a 104 ,malattie tumorali e quant’altro , abbiamo chiesto che la questione venga approfondita con i rappresentanti alla sicurezza per capire se ci sono aspetti legati ai mezzi e alla stessa organizzazione del lavoro. Lo stato di agitazione riguarda altri problemi come le qualifiche dei lavoratori che non vengono riportate correttamente da mesi , mancanza di mezzi e che perdono percolato, la sicurezza nel cantiere,lavaggio mezzi insufficiente, verifica del corretto funzionamento dei centri di raccolta comunale, ed altro ancora.

E’ il momento di dare una svolta al servizio di raccolta, altrimenti in breve tempo trovare una soluzione radicale con l’avvicendamento della seconda azienda arrivata nella gara ,con i tempi dovuti . Per arrivare ,come diciamo anche su questo da anni, alla gara ARO di 10 anni che vede Brindisi finalmente da sola. Brindisi 07.08.2024 Per il Cobas Roberto Aprile