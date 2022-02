PROCESSO ASL – PUBBLICATO IL DISPOSITIVO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER 11 DEI 12 IMPUTATI. LE PRIME REAZIONI

E’ stato pubblicato il dispositivo di sentenza relativo al “processo Asl”. Così come anticipato da Brindisitime, 11 dei 12 imputati sono stati assolti “per non aver commesso il fatto”. Si tratta di Armando Mautarelli, Giovanni De Nuzzo, Cosimo Antonio D’Elia, Raffaele Buongiorno, Francesco Blasi, Luigi Marasco, Antonio Piro, Paolo Minoia, Alberto Corso, Cosimo Elmo e Antonio Ferrari.

Condannato a sei mesi di reclusione ed al risarcimento delle parti civili Umberto Aprile.

Intanto cominciano a giungere le prime reazioni alla sentenza. “Ho sempre avuto piena fiducia nella magistratura e sul loro operato – afferma Cosimo Elmo – nella piena consapevolezza di aver agito sempre nel rispetto della legge, dei principi cardine della PA e nell’interesse primario della collettività, non solo quale funzionario dellal’asl, ma anche nella mia veste di politico ed Assessore ai LLPP, onorandomi di tal delega per ben due legislature; un ringraziamento speciale alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicino anche nei momenti difficili, ed ai miei avvocati Cosimo De Michele e Giuseppe Guastella per la loro encomiabile attività difensiva”.

“Nonostante siano stati necessari tanti anni prima di ottenere giustizia – afferma, invece, Antonio Ferrari – ho sempre avuto piena fiducia nella giustizia, consapevole di aver agito sempre in piena legalità nello svolgimento del mio lavoro. Un grazie particolare lo rivolgo alla mia famiglia e soprattutto a mia moglie, così come al mio avvocato Pasquale Angelini che ha rappresentato in maniera impeccabile le ragioni della nostra difesa”.