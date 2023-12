Proclamati stamattina i 12 nuovi consiglieri provinciali di Brindisi. Come è noto, la lista Impegno per la Provincia ne ha eletti cinque, Democratici e Progressisti quattro (entrambe le liste sostegnono il presidente Matarrelli) e Centrodestra per la provincia di Brindisi tre. La consigliera più suffragata è Antonella Vincenti del PD, mentre l’unico consigliere provinciale di Brindisi è Pasquale Luperti (della lista Impegno per la Provincia).