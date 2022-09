PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE PRESSO L’ASL DI BRINDISI

Alla c.a.

Del Prefetto di Brindisi

dr.ssa Bellantoni

Al Presidente della Regione Puglia

Dr Michele Emiliano

Dell’Assessore alla Sanità, Benessere animale,

Controlli interni, Controlli connessi alla

gestione emergenza Covid-19, Regione Puglia

dr Rocco Palese

Del Direttore Generale

dr Roseto

E p.c.

Segreteria Regionale AAROI-EMAC

Segreteria Regionale ANAAO

Segreteria Regionale Federazione CIMO-FESMED

Segreteria Regionale CGIL

Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione aziendale presso la ASL di Brindisi

Le scriventi OO.SS. aziendali, che rappresentano oltre il 90% degli iscritti dirigenti

medici della ASL Brindisi, rilevano ancora una volta la completa assenza di dialogo con

la parte datoriale aziendale, che procede nelle scelte di amministrazione senza il debito

confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Registriamo che nella nota protocollo n. 69279 del 31/08/2022 si fa riferimento alla

riorganizzazione dell’UOC di Chirurgia Plastica e UOC Centro Ustioni “prevedendo due

pronte disponibilità pomeridiane”: tale provvedimento non solo è anticontrattuale, ma

non è scaturito dalla regolare discussione sui tavoli di contrattazione aziendale.

Lo stesso atteggiamento è stato riscontrato nella ristrutturazione del reparto di

Chirurgia Senologica e trasferimento di alcuni dirigenti medici presso strutture

territoriali: nessuna convocazione, nessuna discussione, solo il fatto compiuto.

A questo si sommano gli ordini di servizio selvaggi distribuiti a pioggia senza alcuna

programmazione, nelle more di far fronte alla emergenza dei Pronto Soccorso, che

hanno coinvolto ogni sorta di medico, senza criterio e senza alcuna forma di dialogo

preventivo.

Da ultimo, una convocazione per soli medici di fronte alla direzione generale, “da

ritenersi obbligatoria” per tutti i medici dei reparti destinatari.

A seguito di queste evenienze macroscopiche e di tanti altri avvenimenti meno

eclatanti, le scriventi OO. SS. Aziendali dichiarano lo stato di agitazione aziendale e

chiedono formale attivazione, nei tempi previsti dalla legge, della preventiva procedura

di raffreddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90 e

successive modifiche e integrazioni.

Tanto premesso, le scriventi OO. SS. aziendali si riservano ulteriori iniziative di

mobilitazione qualora la richiesta di raffreddamento e conciliazione non fosse accolta

nei tempi previsti.



I rappresentanti aziendali delle organizzazioni sindacali aziendali firmatarie:

AAROI-EMAC

Federazione CIMO-FESMED

ANAAO-ASSOMED

CGIL