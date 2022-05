PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA

LUNEDI 30 MAGGIO 2022

Le Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali CISL Scuola Taranto-Brindisi, FLC CGIL Brindisi, UIL Scuola RUA Brindisi, SNALS Brindisi, GILDA UNAMS Brindisi, in riferimento alla mobilitazione del comparto Scuola, relativamente ai problemi contrattuali e ai contenuti del D.L. 36/2022, indicono una conferenza stampa per presentare le problematiche che investono tutto il comparto e che hanno portato all’indizione dello Sciopero per il 30 maggio 2022.

Tra le diverse problematiche, si affronteranno i seguenti temi:

Stralcio dal decreto di tutte le materi di natura contrattuale

Rinnovo del Contratto nazionale scaduto da tre anni

Restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti

Revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole

Riduzione del numero di alunni per classe

Incremento dell’organico dei Collaboratori scolastici

Piano di reclutamento e di stabilizzazione che superi il precariato esistente

Eliminazione degli eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti

Semplificazione delle procedure amministrative liberando le segreterie dai compiti impropri

Reintegrazione dell’utilità dello scatto stipendiale dell’anno 2013

Mobilità con eliminazione di vincoli imposti per legge

Alla conferenza stampa si chiede la partecipazione di tutti i politici e parlamentari territoriali.

Conferenza Stampa

Martedi 24 maggio 2022, alle ore 10:00,

presso I.T.T. “Giorgi”, Via Amalfi 6, Brindisi (BR)