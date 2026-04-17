Procura Brindisi, Caroli e Scianaro: “Auguri di buon lavoro a Pina Montanaro, sarà un faro di legalità e giustizia sul nostro territorio”

Dichiarazione congiunta dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia brindisini, Luigi Caroli e Antonio Scianaro.

“Oggi la comunità brindisina accoglie con rispetto e profonda stima alla neo procuratrice Pina Montanaro, a cui porgiamo un saluto ed un augurio sincero per quello che sarà il suo operato in questo territorio. Oggi più che mai questa comunità si deve sentire rappresentata dalle sue parole, dalla sua emozione e da quel senso di giustizia e vicinanza ai cittadini che ha richiamato più volte nel suo intervento.

Lei sarà un faro fondamentale per tutti noi nel voler perseguire costantemente ed ogni giorno sentimenti di legalità e contrasto ad ogni forma di prevaricazione e violenza. Al procuratore Antonio De Donno presente oggi in aula, e al procuratore Antonio Negro che in questi mesi ha guidato con sapienza, tenacia e perfetto equilibrio la Procura di Brindisi, va il nostro grazie sia come cittadini prima sia da rappresentanti delle Istituzioni. Quelle Istituzioni che mai devono stancarsi di seguire il loro esempio. Siamo certi che la neo procuratrice Montanaro saprà essere una guida autorevole ed equilibrata in continuità con quanto fatto in questi anni nel territorio brindisino”.