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Procuratirce di Brindisi – Gli auguri di buon lavoro di D’Attis (Fi): “Uniti contro la criminalità”


Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis. “Oggi ho partecipato alla cerimonia di insediamento della neo procuratrice di Brindisi, Pina Montanaro. A lei ho rivolto i migliori auguri di buon lavoro e le ho dato la mia piena disponibilità a collaborare e supportare tutte le forze dello Stato che lottano contro la criminalità organizzata. Allo stesso tempo, ringrazio il suo predecessore, il procuratore Antonio De Donno e il reggente Toti Negro per il lavoro che hanno svolto con integrità e rigore”.

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