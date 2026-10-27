Prodotti ittici non tracciati e pessime condizioni igienico-sanitarie. Disposta la chiusura di un ristorante cinese

CONTROLLI CONGIUNTI CON L’ASL IN UN RISTORANTE ETNICO: SEQUESTRATO

INGENTE QUANTITATIVO DI ALIMENTI, ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 5.000 EURO E

DISPOSTA DALL’ASL LA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ

Nella giornata del 26 ottobre 2026, nell’ambito di un’attività ispettiva mirata a verificare il

rispetto delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ittici condotta sotto il

coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima di

Bari, a Brindisi, presso un noto ristorante etnico, il personale della Sezione Unità e Mezzi

Navali di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi,

congiuntamente ai dirigenti medici veterinari e ai tecnici della prevenzione del SIAV B del

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi, ha riscontrato gravi irregolarità. Nello

specifico, nel corso dell’ispezione sono state sottoposte a sequestro rilevanti quantità di

prodotti ittici e di origine animale, risultate completamente prive dei requisiti di tracciabilità

previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’attività commerciale presentava pessime

condizioni igienico-sanitarie e la totale mancata applicazione delle procedure di

autocontrollo (HACCP); tali carenze hanno indotto il personale della competente ASL a

disporre l’immediata sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico. A carico dei

responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di

oltre 5.000 €. I risultati dell’operazione evidenziano l’importanza dei controlli ufficiali

congiunti: questa sinergia, se da un lato ottimizza l’azione ispettiva riducendo il disagio per

gli operatori economici in regola, dall’altro garantisce una più efficace tutela del

consumatore, salvaguardando il patrimonio ittico e assicurando i massimi standard di

sicurezza alimentare. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Contrammiraglio

Luigi AMITRANO, assicura che in tutto il Compartimento Marittimo di giurisdizione

continueranno gli accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme che tutelano il

consumatore finale e l’intera filiera ittica. Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti

o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della

Sala Operativa (0831/521022) e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it,

mentre, per le sole emergenze in mare, i numeri di emergenza 112 e 1530.