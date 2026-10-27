Prodotti ittici non tracciati e pessime condizioni igienico-sanitarie. Disposta la chiusura di un ristorante cinese

CONTROLLI CONGIUNTI CON L’ASL IN UN RISTORANTE ETNICO: SEQUESTRATO
INGENTE QUANTITATIVO DI ALIMENTI, ELEVATE SANZIONI PER OLTRE 5.000 EURO E
DISPOSTA DALL’ASL LA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ
Nella giornata del 26 ottobre 2026, nell’ambito di un’attività ispettiva mirata a verificare il
rispetto delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ittici condotta sotto il
coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima di
Bari, a Brindisi, presso un noto ristorante etnico, il personale della Sezione Unità e Mezzi
Navali di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi,
congiuntamente ai dirigenti medici veterinari e ai tecnici della prevenzione del SIAV B del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi, ha riscontrato gravi irregolarità. Nello
specifico, nel corso dell’ispezione sono state sottoposte a sequestro rilevanti quantità di
prodotti ittici e di origine animale, risultate completamente prive dei requisiti di tracciabilità
previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’attività commerciale presentava pessime
condizioni igienico-sanitarie e la totale mancata applicazione delle procedure di
autocontrollo (HACCP); tali carenze hanno indotto il personale della competente ASL a
disporre l’immediata sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico. A carico dei
responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di
oltre 5.000 €. I risultati dell’operazione evidenziano l’importanza dei controlli ufficiali
congiunti: questa sinergia, se da un lato ottimizza l’azione ispettiva riducendo il disagio per
gli operatori economici in regola, dall’altro garantisce una più efficace tutela del
consumatore, salvaguardando il patrimonio ittico e assicurando i massimi standard di
sicurezza alimentare. Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Contrammiraglio
Luigi AMITRANO, assicura che in tutto il Compartimento Marittimo di giurisdizione
continueranno gli accertamenti al fine di verificare il rispetto delle norme che tutelano il
consumatore finale e l’intera filiera ittica. Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti
o situazioni dubbie sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della
Sala Operativa (0831/521022) e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it,
mentre, per le sole emergenze in mare, i numeri di emergenza 112 e 1530.