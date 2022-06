PROGETTO “ARTvsDEMENTIA” – DOMANI LA CONFERENZA STAMPA

Per domani, giovedì 9 giugno, alle ore 11.00, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia, è stata convocata la conferenza stampa di presentazione del progetto “ARTvsDEMENTIA”, finanziato dal Programma Europeo Erasmus+ e Agenzia Nazionale INDIRE. L’associazione “AlphaZTL”, Compagnia d’Arte Dinamica diretta dal coreografo Vito Alfarano, aggiudicataria del finanziamento, è impegnata in visite studio nei Centri Alzheimer di Grecia, Lettonia e Slovenia per apprendere tecniche e buone pratiche sull’utilizzo delle arti e artiterapie e riportarle nel territorio brindisino. Da gennaio a marzo del prossimo anno, sarà sperimentato un modello di cura che includa, oltre alle terapie farmacologiche, l’arte e le altre terapie (orto-terapia, pet-therapy, etc.) e che realizzi anche azioni di formazione e sostegno psicologico e morale delle famiglie e dei caregivers. L’obiettivo è quello di far conoscere ad operatori sociali e assistenziali, istituzioni, associazioni e famiglie/caregivers di persone affette da malattie neurocognitive le potenzialità e le applicazioni pratiche delle arti e artiterapie per il rallentamento del decorso della malattia.

Interverranno il Presidente della Provincia di brindisi, on.Antonio Matarrelli, il Referente Coop. Socioculturale Puglia, avv.Alessandro Nocco, e Vito Alfarano in qualità di Presidente di “AlphaZTL” Compagnia d’Arte Dinamica