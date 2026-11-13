Progetto di biomonitoraggio OHCS nel SIN di Brindisi Inizio delle attività di screening 

Si è concluso l’arruolamento delle 150 persone che parteciperanno al progetto di biomonitoraggio umano della Asl Brindisi. Lunedì 16 novembre inizieranno le visite e i prelievi nel Dipartimento di Prevenzione, al presidio Di Summa. Lo studio coinvolge 150 donne e uomini tra i 20 e i 50 anni, selezionati in maniera casuale tra i residenti di Brindisi.



L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AReSS Puglia, rientra nel progetto One Health e Citizen Science, finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Brindisi ospita un Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN) che comprende aree industriali, petrolchimiche, energetiche e portuali. In diverse zone del sito, le indagini ambientali hanno documentato contaminanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Il biomonitoraggio affianca queste indagini misurando nel sangue e nelle urine alcune sostanze, o le tracce che lasciano dopo essere state assorbite, per conoscere meglio l’esposizione di chi vive nel territorio.

Ogni partecipante avrà un unico appuntamento gratuito. Dopo il consenso informato, sono previsti un prelievo di sangue, la raccolta di campioni di urina e un questionario sulla salute, sull’alimentazione, sulle abitudini di vita e sulla storia abitativa e lavorativa. Saranno effettuati anche esami clinici, tra cui emocromo, glicemia, colesterolo e controlli della funzionalità di fegato, reni e tiroide. L’elettrocardiogramma sarà facoltativo. I partecipanti potranno ricevere i propri referti clinici e condividerli con il medico di famiglia.

Le analisi per misurare l’esposizione riguarderanno, in particolare:

· Metalli e altri elementi, tra cui piombo, cadmio, mercurio, cromo, nichel e arsenico.

· PFAS, tra cui PFOS e PFOA: sostanze molto persistenti, impiegate nel tempo in diversi processi industriali e in alcuni prodotti resistenti all’acqua e ai grassi.

· PCB e furani clorurati, inquinanti che possono persistere nell’ambiente e accumularsi lungo la catena alimentare.

· Composti organici volatili, come benzene, toluene, etilbenzene e xileni, presenti anche nei carburanti, e alcuni solventi clorurati.

· Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che si formano durante processi di combustione. Nelle urine si cercheranno le tracce che l’organismo produce quando trasforma queste sostanze. Sarà misurata anche la cotinina, un indicatore dell’esposizione alla nicotina, utile per tenere conto del fumo di tabacco.

“Ringrazio le 150 persone che hanno scelto di partecipare. Grazie al loro contributo – dichiara Stefano Termite, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi – potremo conoscere meglio l’esposizione di chi vive a Brindisi e disporre di dati utili per orientare le azioni di prevenzione sul territorio”.



Francesco Paolo Bianchi, responsabile della UOSD Epidemiologia e referente scientifico del progetto per la Asl Brindisi, aggiunge: “Leggeremo i risultati delle analisi insieme alle informazioni raccolte con i questionari e ai dati ambientali disponibili. Al termine delle attività, una volta elaborati i dati, presenteremo i risultati complessivi alla popolazione e alle istituzioni, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza dei partecipanti”.