​​​​​​​​​CONFERENZA FINALE ED EVENTO DI INCOMING DEL PROGETTO ECSYT

​​​​​​

Entra nel vivo il progetto sul tema Sostenibilità nei trasporti “ECSYT – Enhancing Cooperation and Synergies of Transport in the Southern Adriatic Ports Enhancing Cooperation and Synergiesof Transport in the Southern Adriatic Ports”, iniziativa promossa dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa sede di Brindisi (CNA Brindisi) nell’ambito del programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020, con la realizzazione di due appuntamenti in ambito di trasporto sostenibile: una conferenza finale ed un evento di incoming con la quale si chiude il progetto ECSYT .

La conferenza finale dal titolo “Portualità green: la rotta verso uno sviluppo sostenibile dei trasporti nell’Adriatico meridionale” avrà luogo il 23 giugno 2022 nella Sala Conferenza dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale di Brindisi, al fine di promuovere temi relativi alla tutela e valorizzazione dell’ambiente nella gestione dei sistemi portuali e ai nuovi input circa lasostenibilità del trasporto marittimo e del settore nautico, con il seguente programma della giornata che avrà inizio alle 9.30

Saluti Riccardo Rossi – Sindaco di BrindisiAntonio Matarrelli – Presidente della Provincia di BrindisiFranco Gentile – Presidente CNA Brindisi Interventi Ugo Patroni Griffi – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale“La sfida della sostenibilità per la competitività delle infrastrutture portuali” Teo Titi – Presidente OPS (Operatori portuali salentini)“Un nuovo corso per la sostenibilità del trasporto marittimo” 11:15 Coffee Break Florian Bilali – Amministratore CEDIR Center for Economic Development and International RelationAndrea Poggio – Segreteria Nazionale Legambiente Puglia“La tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella gestione dei sistemi portuali” 13:00 Light Lunch 14:00 Ripresa dei lavori Angelo Colucci – Project Manager DiTNE“Il DEASP – Documento di Pianificazione Energetico Ambientale dei SistemiPortuali: il caso AdSPMAM”

Luciana Carella – Dirigente AAGGLL S.T.P. Brindisi“Il progetto SuMo – Una motobarca ibrida nel porto di Brindisi” Marco Alvisi – Direttore Generale Cetma“Innovazione su materiali e processi per la sostenibilità nella nautica” Modera Cosimo Consales – Giornalista

Un’occasione utile, dunque, di confronto e scambio di buone pratiche in ottica “green” creando connessioni oltre mare, grazie alle opportunità offerte dai progetti di cooperazione territoriale INTERREG.

—————————————————————————————————————————– https://www.italy-albania-montenegro.eu/

Il Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” è un programma trilaterale di cooperazione transfrontaliera co-finanziato dall’Unione Europea attraverso lo Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA II) nel periodo di programmazione 2014/2020. Il Programma è concepito nel quadro della strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europe 2020). Esso mira ad assistere i paesi partecipanti nel perseguimento dei loro obiettivi nazionali per il 2020, rafforzando la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo, nell’ottica di preadesione di Albania e Montenegro all’Unione Europea. Il Programma è co-finanziato all’85% dallo Strumento di Assistenza Pre-adesione (IPA II) e prevede per i partner italiani (localizzati in Puglia ed in Molise) una quota di cofinanziamento nazionale pari al 15%.