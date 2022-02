PROGETTO FORMAZIONE-LAVORO: APPROVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER

La Camera di Commercio di Brindisi con determinazione commissariale n. 4 del 07/02/2022 ha approvato, nell’ambito delle iniziative connesse al Progetto “Formazione Lavoro”, il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITÀ 2022”. Per “percorsi di alternanza scuola lavoro” si intendono i “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” come ridenominati dall’art. 1, commi 784-787 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Il Bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, soggetti REA e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali che puntano ad assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola- lavoro, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

È previsto un contributo di 500 euro, per ogni studente, in favore del soggetto ospitante, fino ad un massimo di 1000 euro. Sono finanziabili percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, realizzati a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/08/2022 con un periodo minimo di 40 ore, delle quali almeno 10 presso il soggetto ospitante.

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov a partire dalle ore 9:00 del 28/02/2022 fino alle ore 21:00 del 30/03/2022

Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo bando si prega di contattare la CCIAA di Brindisi via e-mail a questo indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it