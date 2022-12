PROGETTO “HERMES” – A FASANO CONCERTO DI COMPOSITORI GRECI-ITALIANI

Progetto «Hermes», concerto di compositori greci italiani all’I.I.S.S. «Salvemini»

L’appuntamento è per domani, venerdì 2 dicembre, alle 20, nell’auditorium «Amedeo Blonda»

FASANO – Un ponte musicale tra Grecia e Italia sulle note di un dialogo che continua in modo costante tra Fasano e il territorio ellenico. L’appuntamento è per domani, venerdì 2 dicembre, per il concerto di compositori greci italiani, orchestra sinfonica e coro del dipartimento di Studi musicali dell’università di Ioannina (Arta campus, Grecia).

A partire dalle 20, nell’auditorium «Amedeo Blonda» dell’I.I.S.S. «Salvemini», i musicisti si esibiranno per un’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto «Hermes», «Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest», finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020, che vede protagonista la città di Fasano insieme al Teatro Pubblico Pugliese.

Il programma è diviso in due: nella parte A si esibirà un coro misto diretto da Antonis Ververis, accompagnato da ensamble di strumenti a pizzico (regia/orchestrazione: Aris Dimitriadis); nella seconda parte spazio all’orchestra sinfonica e coro con il direttore Athanasios Trikoupis. Solisti saranno Fatma Selamioglu (soprano), Ifigenia Chatzidimou (contralto), Dimosthenis Fistouris (tenore), Andreas Foukas (baritono), Dimitrios Karananas (basso-baritono). Supervisori: Trikoupis Athanasios, Ververis Antonios, Togia Eleftheria, Gudimov Dmitry, Fistouris Dimosthenis, Dimitradis Aristotelis, Gkritzelis Savvas.