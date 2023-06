PROGETTO “LEGALITÀ”. IL PROCURATORE ANTONIO DE DONNO HA INCONTRATO GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI CAROVIGNO

Ieri, presso il castello Dentice di Frasso di Carovigno, si è tenuta la giornata conclusiva della seconda edizione del progetto “Legalità”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, ente gestore del castello e della biblioteca. Il procuratore Antonio De Donno ha incontrato gli studenti delle classi seconde delle scuole medie di Carovigno e ha dialogato con loro affrontando importanti tematiche e focalizzando l’attenzione sull’importanza di educare i giovani al concetto di legalità. Un incontro molto interessante, arricchito da testimonianze e racconti capaci di coinvolgere i giovani. È intervenuta la dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, e il Preside, dott. Salvatore Madaghiele. Precedentemente si sono tenuti alcuni incontri molto importanti per i ragazzi con il dott. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, un percorso finalizzato a comprendere come la legalità sia “un valore da mettere in atto quotidianamente e non solo un concetto astratto”. Il progetto “Educazione alla Legalità” è proposto annualmente dal Miur e promosso dall’Associazione “Le Colonne”. Il bellissimo castello è diventato così location ideale per un progetto coinvolgente, a dimostrazione che i luoghi di cultura possono essere aule decentrate delle scuole per riflettere su tematiche importanti. Anna Consales