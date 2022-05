PROGETTO MYC – PRESENTATA UNA MOZIONE DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE

ulla scorta del grande lavoro compiuto dalla ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e della Sottosegretaria Anna Macina al fine di avviare un percorso di politiche attive del lavoro per i giovani del territorio, abbiamo depositato una mozione legata al Myc (Matching Youth Competence), un progetto che partirà il prossimo autunno e trasformerà la città di Brindisi in un hub incentrato sul rafforzamento della vocazione imprenditoriale e delle competenze degli under 35, intervenendo sulla formazione e sull’incrocio tra domanda e offerta. In virtù del fatto che si tratta di un’iniziativa che prevederà un costante dialogo con il mondo produttivo a livello nazionale e che sarà fortemente radicata e integrata con il territorio, si è scelto di individuare come area tematica per Brindisi il turismo ed il marketing territoriale. Alla luce della presenza di eccellenze imprenditoriali locali nel campo dell’economia del mare e del forte interesse ad investire che si inizia a riscontrare da parte di players che operano nel settore navale e diportistico quali Confitarma, attraverso la mozione chiediamo l’impegno del sindaco e della giunta affinché venga allargato il perimetro del progetto anche all’economia del mare.

I consiglieri comunaliAvv. Gianluca SerraDott.ssa Tiziana Motolese