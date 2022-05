PROGETTO MYC – UNA NOTA DELLA SOTTOSEGRETARIA MACINA

Il M5S nella città di Brindisi, seppure fermamente all’opposizione, conferma il proprio approccio propositivo affinché il territorio possa cogliere le occasioni che il governo nazionale offre. Ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto si coglie nel costante pungolo verso chi è stato chiamato a guidare la città. Da ultimo, l’ordine del giorno dei consiglieri Gianluca Serra e Tiziana Motolese, che dimostrano ancora una volta di avere una visione chiara di sviluppo e crescita della città. È noto che tramite il progetto del Myc, Brindisi è stata scelta come una delle sette sedi italiane. Si tratta di un’opportunità per questo territorio che va massimizzata allargando il perimetro del progetto. È quindi auspicabile e va sostenuta, per le caratteristiche e le potenzialità di “Brindisi città del mare”, la richiesta di ampliare il raggio d’azione, così da poter attrarre investimenti di grandi players del settore dell’economia del mare. Ciò garantirebbe opportunità formative e lavorative agli Under 35 di questa provincia.Su questo come su altri terreni si dimostra di avere una chiara visione e una progettualità per lo sviluppo del territorio.

Anna Macina, Sottosegretaria alla Giustizia