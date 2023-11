PROGETTO “PIÙ VICINI” – AL PRIMO POSTO ANGSA BRINDISI

Si è concluso il progetto “Più vicini” promosso da Coop Alleanza 3.0 grazie al quale vengono ogni anno finanziati progetti sociali del territorio. Quest’anno il gradimento più alto da parte di soci e consumatori, è appannaggio del progetto di ANGSA Brindisi per la realizzazione di un calendario con i disegni realizzati dai ragazzi dell’associazione e dagli studenti delle scuole di Brindisi e provincia che hanno partecipato, nei mesi scorsi, al contest “L’autismo secondo me”.

Durante i fine settimana del mese di ottobre, i genitori di Angsa hanno presidiato la postazione in Coop per illustrare il progetto risultato poi vincitore. “Essere fisicamente in Coop – ha detto Lucia Elena De Lorenzis Presidente ANGSA Brindisi – è stata l’occasione per incontrare famiglie che vivono l’autismo tutti i giorni, ma anche tanta gente curiosa di conoscere le tante attività della nostra associazione”.

ANGSA, Associazione Genitori Persone con Autismo, è ormai da anni una realtà consolidata e punto di riferimento per tante famiglie. Numerose sono le iniziative messe in atto per sensibilizzare sui temi dell’autismo a cominciare dai corsi di formazione e informazione rivolte agli studenti di tutti i gradi di istruzione, fino alle esperienze più ludiche del laboratori gastronomici. “Il premio di Coop – dice ancora la Presidente – gratifica soprattutto i ragazzi che hanno contribuito con i loro disegni e ha dato a noi genitori, la forza per continuare ad informare perché di autismo si possa parlare con maggiore cognizione”.

Il calendario 2024, un pezzo da collezione, a tiratura limitata, sarà presto disponibile anche come strenna natalizia che fa bene al cuore.