“PROGETTO PLURIENNALE TRULLI-MARE, DISTRETTO 2120 ITALIA”, A. R. 2022-23

Sabato 20 maggio 2023, presso la Sala “Brindisi Capitale d’Italia” del Grand Hotel Internazionale, Brindisi, si è tenuto un interessante convegno nell’ambito del Progetto Pluriennale “Trulli-Mare”, a cura dei tre Club della zona 12 del Distretto 2120: Rotary Club Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio e Rotary Club Appia Antica. Il Progetto Distrettuale Pluriennale “Trulli-Mare”, nasceva nel 1984, da un’idea del compianto Franco Anglani, insigne amministratore pubblico, che fu anche sindaco di Ostuni e Governatore del Distretto Rotary nel 1997-98. Il progetto, che fu concepito nell’ottica di una qualificata visione di promozione turistica e ambientale del territorio pugliese, coinvolge le province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, attraverso la partecipazione di numerosi Rotary Club delle zone. Ogni anno si scelgono tematiche importanti e, sicuramente, motivanti. Sono intervenuti per i saluti istituzionali: Roberto Cavalera, Presidente Rotary Club Brindisi, Livia Antonucci, Presidente Rotary Club Brindisi Valesio e Francesca Pennetta, Presidente Rotary Club Appia Antica. Hanno introdotto i lavori: Paolo Rotondo, Presidente Progetto Trulli-Mare e Gianni Lanzillotti, Delegato Distrettuale. L’architetto Maurizio Marinazzo, Presidente Ordine Architetti Brindisi, ha tenuto una relazione molto interessante sul tema:”Il patrimonio industriale, ex Capannone Montecatini, una realtà a Brindisi”. L’architetto Paolo Capoccia, inoltre, ha relazionato sul tema:”Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale e militare, “Le batterie costiere della città di Brindisi”. Due relazioni ricche di informazioni importanti, completate dalla proiezione di immagini molto efficaci. Franco Lisco, Assistente del Governatore, ha concluso i lavori della giornata. Ancora una volta il Progetto Pluriennale Trulli-Mare ha confermato la sua importanza nell’organizzazione di incontri su argomenti riguardanti il territorio, per riuscire, così, a promuovere una maggiore consapevolezza nei confronti del nostro patrimonio. Anna Consales